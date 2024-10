Su We The Italians la storia dei nostri emigranti a Newark, raccontata da una scrittrice con radici campane

“La storia degli italiani a Newark, raccontata da una ragazza del New Jersey con radici italiane”: è il titolo dell’intervista di Umberto Mucci, direttore del magazine We the Italians, con Andrea Cammarato-Van Benschoten, autrice di un bel libro appena uscito che racconta, per l’appunto, le vicende della comunità italiana nel New Jersey. Vicende che Andrea conosce molto bene perché la sua stessa famiglia ha origini italiane. Fu il suo bisnonno “Gabriele Ficetola, documentato come Gabriel E. Fucetola quando arrivò a Ellis Island nel 1888” a raggiungere per primo gli Stati Uniti. “Era nato a Calabritto (in provincia i AVellino) nel 1856 – racconta la scrittrice -. Lui e sua moglie, Lucia, si stabilirono insieme nel First Ward di Newark. L’altra coppia di bisnonni da parte di mia madre, Ettore Victor e Rosaria Fieramosca, arrivò nel 1899 e anche loro si stabilirono nel First Ward. Anche i miei bisnonni paterni, Michele e Angelina Palmieri, immigrarono da Calabritto. Il mio quarto gruppo di bisnonni, Santo e Concetta Cammarato, immigrò dalla Sicilia. Si stabilirono tutti nella Old First Ward di Newark. Un’area di poco meno di un miglio quadrato, ma cresciuta fino a diventare la più grande Little Italy del New Jersey”….