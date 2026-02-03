Sua maestà il Parmigiano Reggiano e l’attrice Oscar Whoopi Goldberg: star internazionali per Un posto al Sole

Il Parmigiano Reggiano approda sul set di Un posto al sole per una collaborazione che unisce l’eccellenza del made in Italy al fascino della serie più longeva della televisione italiana. Nelle prossime puntate del daily drama, prodotto da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di produzione tv Rai di Napoli e in onda su Rai 3, la Dop sarà protagonista accanto a una guest star d’eccezione: l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg, star di film come Il colore viola, Ghost – Fantasma e Sister Act.

L’ingresso di Goldberg nel cast, nel ruolo dell’imprenditrice americana Eleanor Price, coincide con le celebrazioni per il trentesimo anniversario della fiction ambientata a Napoli. Il Parmigiano Reggiano si inserisce così nel tessuto narrativo della serie, confermando la propria capacità di dialogare con culture gastronomiche diverse.

Il pubblico potrà seguire la presenza del Parmigiano Reggiano in tre momenti chiave della trama. Nella puntata di oggi, 3 febbraio, il personaggio di Rosa è alle prese con una grattugiata di formaggio Dop; domani, 4 febbraio, Eleanor Price prepara la ricetta napoletana “pasta, patate e provola”, completandola con una generosa spolverata di Parmigiano Reggiano, in un incontro di sapori che unisce tradizione e contaminazione. Il prodotto tornerà protagonista anche il 23 febbraio, in una scena ambientata nella casa del personaggio interpretato dall’attrice statunitense, a sottolinearne il consumo come scelta di qualità anche per palati internazionali.

La presenza del Parmigiano Reggiano in Un posto al sole non rappresenta solo un dialogo con la cucina partenopea, ma conferma la sua forte vocazione internazionale. Gli Stati Uniti, patria di Goldberg, sono infatti il primo mercato estero della Dop, con il 22,5% della quota export complessiva.

Non si tratta del primo incontro tra l’attrice e il Consorzio. Goldberg aveva già espresso il proprio apprezzamento per il prodotto nella rubrica Whoopi’s Favorite Things del programma The View su Abc, partecipando alla “Pronunciation Challenge”, l’iniziativa lanciata nel novembre 2024 per invitare i consumatori statunitensi a pronunciare correttamente “Parmigiano Reggiano”. In quell’occasione aveva mostrato una forma serigrafata con il suo volto ed esibito una pronuncia quasi impeccabile del nome.