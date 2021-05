Subaru Outback accompagnerà Nico Valsesia in “From 0 to Ararat”

Nico Valsesia, ciclista, trail runner e alpinista, è pronto per una nuova avventura del suo progetto “From Zero To”, alla conquista di una grande vetta con il massimo dislivello positivo nella minore distanza possibile. Questa volta Valsesia si è posto l’obiettivo di raggiungere la cima del Monte Ararat, il più alto della Turchia con i suoi 5.137 metri, un luogo ricco di significati simbolici. L’atleta e il suo team raggiungeranno il luogo prescelto per questa sfida a bordo della nuova Subaru Outback nella versione 4DVENTURE, la più la più votata allo spirito dell’impresa tra le tre previste della nuova ammiraglia della Casa delle Pleiadi.

Il progetto “From Zero To” nasce nel 2013 con il tentativo riuscito di battere un record raggiungendo la cima del Monte Bianco partendo dal mare nel minor tempo possibile, unendo bici, corsa e alpinismo. Questa è stata la prima delle sei sfide realizzate da Valsesia in giro per il mondo e Subaru è già stata al suo fianco. Nel 2016 il costruttore giapponese ha fornito una Forester per accompagnare l’atleta alla conquista del monte Elbrus, nel Caucaso occidentale.

Questa nuova avventura prevede la partenza dal Mar Nero con 500km circa in bici fino a raggiungere un campo base sull’Ararat. Da qui, dopo un tratto di corsa, Valsesia proseguirà verso la cima con sci d’alpinismo ai piedi. Il tutto non stop e a tempo di record. Ad accompagnarlo ci sarà il figlio Felipe che lo supporterà nella parte finale di corsa e sciaplinismo oltre al videomaker Alessandro Beltrame e al fotografo Dino Bonelli che immortaleranno non solo la scalata, ma l’intera esperienza di viaggio. Dall’avvicinamento in auto attraverso i Balcani e la Turchia alla preparazione fisica e mentale che richiederà la sfida. Venerdì 7 maggio il presidente di Subaru Italia Kunichika Koshimizu ha consegnato a Valsesia e al suo team l’Outback 4DVENTURE con cui partiranno alla volta del Monte Ararat, un ritorno al viaggio e alla scoperta in un contesto non semplice.

“Vero, in un periodo di pandemia mondiale probabilmente è da pazzi affrontare un viaggio del genere, ma rispettando le regole, e soprattutto rispettando chi ancora non può spostarsi per vari ed ovvi motivi, cerchiamo di dare anche una piccola speranza di ritorno alla normalità, facendo sognare chi, si spera a breve, tornerà a viaggiare serenamente” dichiara Nico Valsesia. “Un grazie a Subaru Italia che ha contribuito a rendere possibile questa esperienza”. “Due dei valori del nostro brand sono da sempre quelli dell’avventura e del desiderio di scoperta e cerchiamo di alimentarli fornendo ai nostri clienti delle auto capaci di andare ovunque” ha dichiarato Kunichika Koshimizu. “Siamo lieti di supportare Nico Valsesia nel suo From 0 To Ararat con la nuova Subaru Outback”. Valsesia e il suo team partiranno per la Turchia venerdì 14 maggio. Sarà possibile seguire il viaggio e la scalata sui canali social di Nico Valsesia e di Subaru Italia.

La sesta generazione dell’ammiraglia di casa Subaru affidata a Valsesia e al suo team è equipaggiata con il motore BOXER da 2,5l a iniezione diretta, la trazione integrale Symmetrical AWD, il cambio automatico CVT Lineartronic e tutti i sistemi ADAS di ultima generazione Subaru. Nata nel 1995 e giunta alla 6a generazione, la Subaru Outback ha saputo anticipare i tempi diventando il precursore di un nuovo segmento e si è ritagliata un posto nel cuore degli appassionati del brand a 6 stelle di tutto il mondo grazie alla capacità di unire il comfort di un’auto cittadina con l’abitabilità di una Touring e la versatilità di un SUV. Outback è il flagship model che esalta la filosofia del marchio nipponico e rappresenta l’avanguardia tecnologica della gamma. La versione 4DVENTURE, pensata per chi ha un’anima sportiva, è equipaggiata con barre al tetto con dettagli green e capacità di carico superiore, fino a 100kg. Anche l’abitacolo è stato rivoluzionato con materiali di qualità che si sposano ad un comfort di livello superiore.

Il nuovo display verticale full HD da 11,6″ unisce classe e funzionalità e i rivestimenti in materiale idrorepellente e i tappetini waterproof rendono la 4DVENTURE pronta per ogni avventura. Inoltre lo spazio a bordo è ancora maggiore e la rendono perfetta per questo viaggio alla ricerca di una nuova vetta e di un nuovo record. La nuova Outback è disponibile in tutti i concessionari della rete Subaru in 3 allestimenti: STYLE (per entrare nel mondo Outback), 4DVENTURE (per uno stile di vita votato all’OUTDOOR) e PREMIUM (per chi vuole un allestimento completo e lussuoso).

