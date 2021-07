Subaru raggiunge il traguardo di 20 mln di veicoli AWD prodotti

Subaru ha superato a giugno i 20 milioni di unità di produzione cumulativa dei suoi veicoli a trazione integrale (AWD). Il traguardo è stato raggiunto nel 49° anno da quando l’azienda ha introdotto la Subaru Leone 4WD Estate Van, la prima autovettura AWD prodotta in serie in Giappone, nel settembre 1972. I modelli a trazione integrale rappresentano attualmente il 98% delle vendite globali di Subaru e tutti questi veicoli sono dotati del Subaru Symmetrical AWD in abbinamento al motore Boxer a cilindri orizzontali contrapposti. La caratteristica più distintiva del Symmetrical AWD di Subaru è l’abbinamento tra la trasmissione simmetrica e il motore Boxer montato longitudinalmente e posizionato in linea. La combinazione del baricentro basso fornito dal motore Boxer e il bilanciamento dei pesi eccezionale offerto dalla trasmissione simmetrica massimizza la stabilità e la trazione intrinseche all’AWD, offrendo prestazioni di guida superiori in una varietà di condizioni atmosferiche e stradali. Oltre a questi vantaggi tecnologici, Subaru ha costantemente affinato la sua capacità AWD secondo la filosofia di “human-oriented car making”, auto ideate con la persona al centro al fine di offrire un maggiore senso di unità con il veicolo. In questo modo tutte le Subaru sono capaci di dare maggiore “divertimento e tranquillità” a chi si trova a bordo.

Essendo una delle tecnologie fondamentali alla base dell’impegno di Subaru per la sicurezza e il piacere di guida, la tecnologia AWD della Casa delle Pleiadi è stata migliorata in quasi mezzo secolo e le prestazioni offerte dalla sua trazione integrale continuano ad evolversi anche nei veicoli elettrificati.

Nei modelli dotati di “e-BOXER”*3 venduti in Giappone e in altri mercati del mondo, Europa inclusa, un motore altamente reattivo consente un controllo più preciso della trazione integrale, che offre un maggiore senso di sicurezza su superfici stradali scivolose come neve o ghiaccio e una maggiore capacità di guida su strade sconnesse. Per i prossimi modelli elettrificati, tra cui il SUV completamente elettrico “Solterra” in uscita nel 2022 e i nuovi veicoli strong hybrid il cui lancio è previsto per la metà del decennio in corso, la capacità AWD di Subaru sarà ulteriormente migliorata con la tecnologia di elettrificazione.

La Casa delle Pleiadi continuerà a migliorare la “Subaru Difference” affinando ulteriormente le proprie tecnologie di base originali esistenti e implementando anche le tecnologie di generazione futura, al fine di fornire “Enjoyment and Peace of Mind” ai clienti in tutto il mondo.

