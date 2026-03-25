Subito primarie vere nel centrosinistra per rafforzare l’alternanza democratica e rispondere alla crisi sociale

Il Movimento Qualità della Vita interviene nel dibattito pubblico per richiamare l’attenzione delle istituzioni e delle forze politiche su una questione che sta assumendo un carattere sempre più urgente: il peggioramento della qualità della vita di molte famiglie italiane, in particolare nel Mezzogiorno, e la crescente distanza tra i problemi reali del Paese e la qualità della risposta politica.

Dall’ascolto dei territori, delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e dei piccoli operatori economici emerge un quadro segnato da preoccupazione, sfiducia e crescente senso di abbandono. A pesare sono l’aumento dei costi della vita, la debolezza dei salari rispetto al costo reale dell’esistenza, la fragilità di una parte importante del tessuto produttivo, l’incertezza sul futuro e la difficoltà, sempre più diffusa, di immaginare prospettive stabili per le nuove generazioni. Tutto ciò è fortemente inficiato dalle pressioni internazionali prodotto da guerre, escalation, tensioni geopolitiche e crisi energetiche, che scaricano i loro effetti sulla vita concreta dei cittadini, sui costi, sui redditi, sulla fiducia e sulla tenuta complessiva del Pese.

Per il Movimento Qualità della Vita non si è più di fronte soltanto a un disagio economico, ma a una condizione che investe insieme equilibrio sociale, fiducia democratica e coesione nazionale. Quando il lavoro non basta più a garantire serenità, quando il sacrificio quotidiano non assicura stabilità, quando i giovani vedono restringersi l’orizzonte delle opportunità, allora la questione diventa pienamente politica, istituzionale e morale.

In questo quadro, il Movimento richiama anche il tema della qualità del confronto democratico. Il dibattito parlamentare e pubblico appare troppo spesso schiacciato su logiche propagandistiche, contrapposizioni semplificate e formule comunicative che non aiutano il Paese a comprendere fino in fondo la gravità della fase storica. L’Italia ha invece bisogno di una politica più adulta, capace di affrontare con serietà i nodi del costo della vita, del lavoro povero, della sostenibilità sociale, della tenuta delle famiglie, della competitività produttiva e degli effetti interni delle tensioni internazionali.

Secondo il Movimento Qualità della Vita, la qualità della vita deve diventare un criterio centrale dell’azione pubblica, perché è il punto in cui si incontrano economia, giustizia sociale, salute, lavoro, dignità e stabilità democratica. Quando arretra la qualità della vita, arretra anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella capacità dello Stato di proteggere e orientare la società.

Per questa ragione il Movimento ritiene che il tema dell’alternanza politica debba essere affrontato in modo serio e sostanziale. Una democrazia forte non ha bisogno soltanto di una maggioranza che governa, ma anche di un’opposizione che sia credibilmente in grado di diventare governo. In tale prospettiva, il Movimento Qualità della Vita considera necessario che il centrosinistra apra subito una stagione di primarie vere, se vuole costruire un’alternativa politica credibile al centrodestra e contribuire al rafforzamento della democrazia italiana.

Senza una leadership riconosciuta, senza una piattaforma comune e senza una visione chiara di governo, il rischio è quello di apparire come una semplice aggregazione elettorale, priva di sufficiente credibilità politica e di adeguata forza progettuale. L’alternanza, per essere utile al Paese, deve poggiare su contenuti, responsabilità e legittimazione democratica, non soltanto su intese tattiche o convergenze di convenienza.

Il Movimento Qualità della Vita rivolge pertanto un appello rispettoso ma fermo al Presidente della Repubblica, alla Presidente del Consiglio e a tutte le forze politiche: il disagio che sale dai territori merita ascolto, protezione e risposte concrete. Servono politiche sostanziali per difendere il potere d’acquisto, sostenere i redditi reali, proteggere le famiglie, rafforzare le piccole imprese, contenere gli effetti delle dinamiche speculative sui beni essenziali e restituire fiducia al Paese.

“L’Italia ha bisogno di meno propaganda e più profondità politica, meno frammentazione e più visione, meno formule di schieramento e più responsabilità verso la vita concreta dei cittadini. La qualità della vita non può più essere considerata un tema secondario. È il metro con cui si misura la serietà della politica e la tenuta stessa della democrazia”.