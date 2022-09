Successione al trono britannico: Harry soltanto quinto, tocca prima ai tre figli di William

La linea di successione al trono britannico dopo la morte di Elisabetta II è questa: Re Carlo III, principe William, i suoi tre figli (principe George, principessa Charlotte, principe Louis), quindi il principe Harry (secondogenito di Carlo) e, infine, i suoi due figli, Archie Mountbatten-Windsor (primogenito) e Lilibet Mountbatten-Windsor (secondogenita). A regolamentare la successione due leggi (l’Act of Settlement del 1701 e la Succession to the Crown Act del 2013) e il Common Law (le consuetudini legislative).