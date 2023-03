Successo a Roma per il concerto (organizzato da Aragozzini) del tenore napoletano Giuseppe Gambi

Il concerto pop lirico del tenore Giuseppe Gambi, organizzato da Adriano Aragozzini, svoltosi il giorno 24 marzo a Roma presso il Teatro Italia ha riscosso un grande successo. E’ stato uno spettacolo ammaliante: Giuseppe Gambi ha eseguito un vasto repertorio musicale che spaziava dalla canzone italiana e napoletana alle hit internazionali più celebri, fino ad alcune romantiche canzoni provenienti dalle opere più importanti: La donna è mobile, Il mondo, Granada, My way, Caruso, Un amore così grande, Nessun dorma, ‘O sole mio, Theme From New York New York, ed ovviamente il suo ultimo singolo “Adesso esisti”. L’eccellente regia, diretta da Walter Garibaldi, ha dato ulteriore risalto al talento artistico del tenore partenopeo.

La sala del teatro Italia era gremita di appassionati di musica lirica, che hanno applaudito a lungo dopo ogni pezzo eseguito da Gambi. Tra il pubblico erano presenti anche numerose personalità del mondo artistico e culturale, che hanno espresso grande ammirazione per la performance del tenore.

Musica lirica e musica pop: due generi musicali solo apparentemente distanti, la cui fusione nell’ultimo decennio ha dato vita ad una nuova forma di espressione musicale che ha incontrato un vasto pubblico di appassionati. L’idea di unire la melodia e l’armonia della musica pop con le tecniche di canto e le forme compositive della musica lirica ha portato alla creazione di nuove sonorità ed emozioni. Molte grandi star della musica pop, come ad esempio Elton John, Freddie Mercury, Andrea Bocelli, Sarah Brightman e molti altri, hanno collaborato con importanti compositori di musica lirica, dando vita a canzoni che hanno segnato la storia della musica. Giuseppe Gambi, grazie alla sua straordinaria versatilità, è attualmente una delle voci italiane più adatte all’affermazione e alla propagazione del genere pop lirico.

Di recente, Gambi è stato scritturato da Adriano Aragozzini, noto manager, produttore e agente internazionale. Insieme a lui, ha intrapreso una tournée in numerose città della Repubblica Ceca, che si è conclusa con un grande concerto al Teatro dell’Opera di Praga, dove Gambi ha riscosso un enorme successo, testimoniato da una standing ovation di tutta la sala.

Sotto la guida di Aragozzini, Gambi si è esibito in diretta televisiva nel programma di Piero Chiambretti su Italia 1 e recentemente a Domenica In dove ha presentato il brano “Adesso esisti” prodotto da Adriano Aragozzini. La musica è stata scritta da uno degli autori italiani più famosi nel nostro Paese, Maurizio Fabrizio, mentre l’arrangiamento e la direzione d’orchestra sono stati curati da Alterisio Paoletti, noto arrangiatore e direttore d’orchestra di Al Bano, Tony Renis, Andrea Bocelli e molti altri.