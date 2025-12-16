Successo per i 10 anni di SEOZoom: l’eccellenza tech ‘nata a Napoli’ lancia l’Osservatorio nazionale e la suite AI ufficiale davanti a più di 70 professionisti

L’azienda fondata a Napoli da Ivano Di Biasi ha celebrato il decennale presentando la versione definitiva dei suoi tool AI (AI Engine, GEO Audit) e un nuovo think-tank nazionale.

L’innovazione tech che parla napoletano celebra un traguardo storico. SEOZoom, l’azienda fondata a Napoli e diventata leader nazionale nel marketing digitale con oltre 25.000 brand, ha festeggiato i suoi primi 10 anni. L’evento, tenutosi alla Corte dei Leoni di fronte a più di 70 professionisti, è stato il palco per presentare i due pilastri della strategia futura dell’azienda: il lancio dell’Osservatorio sul Futuro Digitale e la versione definitiva della suite SEO+GEO.

Il “Big-Think”: l’Osservatorio

La notizia principale è il lancio dell’Osservatorio sul Futuro Digitale, un’iniziativa strategica per fornire al mercato dati e analisi su come l’intelligenza artificiale stia modificando il comportamento degli utenti. L’Osservatorio sarà guidato da un Comitato Scientifico composto da figure di spicco del mondo imprenditoriale e digitale, presenti all’evento di venerdì 12 dicembre. Il think-tank pubblicherà report periodici sullo “stato dell’arte del mondo Google” e sull’evoluzione del traffico nei settori chiave.

Il “Big-Tech”: la suite “Snocciolata”

L’evento è stato il palco per la presentazione ufficiale della suite SEO+GEO, la prima piattaforma che unisce l’ottimizzazione per Google e per i motori generativi (ChatGPT, Gemini, Perplexity). A differenza di altri tool, la suite SEOZoom, sviluppata in-house e testata su casi reali, si distingue per strumenti unici ora disponibili in versione stabile:

AI Engine Predittivo (GEO-ready): il tool che elimina le ipotesi dal content marketing. Permette di valutare in anticipo la rilevanza di un contenuto per Google e per i Motori AI, fornendo ottimizzazioni immediate prima della pubblicazione.

GEO Audit : uno strumento strategico che permette ai brand di scoprire “come le AI raccontano il proprio brand”. Analizza le risposte di ChatGPT, Gemini e dell’AI Overview di Google per trasformare quella percezione in “mosse concrete” ed entrare nelle risposte generative.

Assistente Editoriale AI “data-driven” : un assistente AI che non inventa, ma crea testi ottimizzati partendo da dati reali come “buyer personas, intento di ricerca, topic gap e metriche SEO”.

La visione del founder

“Questi dieci anni, celebrati con una community di oltre 25.000 brand che ci hanno scelto, sono solo l’inizio,” ha dichiarato Ivano Di Biasi, fondatore di SEOZoom. “Crediamo che l’innovazione serva a liberare opportunità, non a creare barriere. L’Osservatorio e la suite SEO+GEO ufficiale sono la nostra risposta per democratizzare l’accesso a dati affidabili e AI utile, guidando i professionisti italiani in questa nuova era.”