Successo per il primo Porte Aperte di Alfa Romeo Junior

TORINO (ITALPRESS) – Il primo Porte Aperte dedicato al nuovo modello del Biscione, svoltosi il 21 e 22 settembre, ha registrato migliaia di visite da parte dei clienti interessati a scoprire, ma soprattutto a provare su strada, l’inedita compatta sportiva che ridefinisce completamente il concetto di sportività contemporanea. Protagonista assoluta dell’evento nazionale è stata la Junior Elettrica Speciale 156 CV, che sintetizza sportività, tecnologia e comfort in una configurazione unica, con dotazioni full optional e un’esperienza di guida unica nel segmento. I primi commenti del pubblico sono stati molto positivi e hanno messo in risalto proprio la coinvolgente driving experience vissuta a bordo della compatta sportiva che coniuga uno stile accattivante con i massimi livelli di connettività e dinamica di guida.

Attualmente la gamma Junior si compone delle due versioni di ingresso Ibrida ed Elettrica, rispettivamente dotate delle motorizzazioni ibrida da 136 CV ed elettrica da 156 CV, e dell’esclusiva Junior Speciale, la versione top di gamma anch’essa equipaggiata con propulsore ibrido da 136 CV o full electric da 156 CV. Inoltre, a breve si aggiungerà la nuova Junior 280 VELOCE 100% elettrica, la massima espressione della sportività nella gamma. L’entusiasmo con il quale i clienti e la rete dei concessionari Alfa Romeo hanno accolto l’arrivo delle prime unità della nuova Junior nei saloni di vendita italiani suggella un mese di crescita del marchio globale italiano. Infatti, nonostante una flessione del mercato dell’auto nazionale, Alfa Romeo chiude il mese di settembre con una quota dell’1,6%, in crescita di 0,4 punti percentuali rispetto al mese precedente.

“Siamo molto soddisfatti di come sia stata accolta la nuova Junior durante il suo primo Porte Aperte, sebbene fosse abbastanza prevedibile dopo il successo riscosso quest’estate con il Roadshow che ha raccolto oltre un migliaio di ordini, coinvolto quasi 50 showroom e circa 9.000 ospiti con appuntamenti “one to one” e serate speciali. Inoltre, allo straordinario afflusso di ospiti presso le nostre concessionarie e al grande numero di test drive effettuati, ha di certo contribuito il suggestivo spot TV, con protagonista la star internazionale Pedro Alonso “Berlìno, che ha accompagnato l’evento del fine settimana. E siamo altrettanto convinti che la nuova Junior, che sta facendo innamorare una nuova generazione di Alfisti, guiderà sempre più l’ennesima fase di crescita del marchio globale italiano” ha dichiaratoRaffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia.

foto: Ufficio Stampa Stellantis

(ITALPRESS).