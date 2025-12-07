Successo per il “Violet Charity Gala” a sostegno della Lotta contro la Fibromialgia

L’“Hotel Sakura” di Torre del Greco è stato teatro dell’evento di beneficenza “Violet Charity Gala”, appoggiato da Cittadinanzattiva Campania in rete con Aisf odv-Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, nato da un’idea della giornalista, presentatrice e conduttrice televisiva Magda Mancuso, che ha unito altri professionisti tra cui il giornalista Diego Paura, l’imprenditore e patron dell’“Hotel Sakura” Corrado Sorbo e il Fiduciario Napoli e Campania dell’“Amira-Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi” Dario Duro. L’evento è stato patrocinato moralmente della Città di Torre del Greco. L’intero ricavato dell’evento è stato devoluto all’Aisf odv.

La serata, che è stata condotta dalla stessa Magda Mancuso e dal presentatore Rai Beppe Convertini, è stata caratterizzata dall’inaugurazione della “Panchina viola”, per lanciare la campagna di sensibilizzazione per la Fibromialgia di Aisf, alla presenza della già consigliera regionale Roberta Gaeta, attuale responsabile nazionale “Politiche del Welfare” di Europa Verde, promotrice della legge regionale che riconosce la rilevanza sociale della Fibromialgia come malattia cronica ed invalidante, approvata lo scorso 12 ottobre 2025 dal Consiglio regionale della Campania. Presenti con lei anche la vice segretaria di Cittadinanzattiva Campania Sunny De Vita e il reumatologo Attilio Calvanese. Nel corso della serata sono stati consegnati quattro premi alla carriera, realizzati dal maestro scultore e ceramista Michele De Chiara, al già campione del mondo e campione olimpico Patrizio Oliva, all’attore Davide Marotta, all’attrice-cantante Marianna Mercurio e al cantante Rosario Miraggio. Consegnato un riconoscimento per la sensibilità e il sostegno all’evento all’azienda “Union Gas e Luce”, nella persona del dirigente Carlo Volpe.

La serata è stata arricchita da un momento dedicato all’eleganza con il défilé (coordinato dall’insegnante di portamento Nancy D’Anna) del maestro Gianni Cirillo. A curare l’immagine delle modelle è stata l’“Academy Afrodite” con Francesca Maria Rosaria Lepore ed Angela Cosentino coadiuvate da Anna Capone ed Angela Perillo; hair stylist Anastasia e Sara Castaldo. La parte musicale è stata curata dal dj Alex Olandese. Ad accogliere in modo divertente, “spaventando” gli ospiti intervenuti, c’è stata la “pianta umana” Okkidilupo. Audio e luci Gianni Cappetta.

Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato le aziende Caseificio Colonne, Casa Barone azienda agricola, Luigi Turboli azienda agricola, Luigi Baino panificio pane e sfizi napoletani, Pasticciera Donna Lucia Prisco, Raffaele Caldarelli panettone artigianale, Vulcan dolci artigianali, Vitis Aurunca azienda vinicola, Tenuta Di Costanzo azienda vinicola, Antica Frutteria dal 1965, La Baita del Re, BabàRe Terre Pompeiane. La sicurezza dell’evento è stata curata da Salvatore Imposimato con il suo “Team Sierra”.