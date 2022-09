Successo per la I edizione del Napoli Ambassador Program

Grande successo per la I edizione del Nap (), organizzato dal(Cbn) in partnership con il, che si è tenuto nel corso delpresso il“Uno degli obiettivi del Programma Ambassadors – spiega il presidente del Cbn, Margherita Chiaramonte – è far guadagnare a Napoli, stabilmente, un ruolo di primo piano tra le grandi città europee che ospitano eventi internazionali. Per raggiungere questo obiettivo Napoli ha bisogno dei propri ambasciatori, figure di spicco della comunità accademica e scientifica, Opinion Leader che si confrontano in ambito internazionale e che possono candidare Napoli ad ospitare eventi sempre più prestigiosi”.Valorizzare il loro patrimonio intellettuale nei vari ambiti (dalla cultura al mondo scientifico) e premiarli annualmente significherà dare a Napoli ed alla sua regione un’ulteriore visibilità nel mondo oltre a generare una ricaduta economica su tutto il territorio.L’industria del turismo congressuale è a disposizione di questi leaders affinché convincano i colleghi di tutto il mondo per la scelta di Napoli e della Campania come destinazione per gli eventi del sapere.“Dopo 7 anni dalla fondazione del Convention Bureau Napoli – spiega Giovanna Lucherini, direttrice del CBN – finalmente è partito il nostro progetto Ambassador, che avrà la sua II edizione a Marzo 2023. Con il patrocinio di Italian Knowledge Leaders e con il supporto costante di Convention Bureau Italia ed Enit (che hanno partecipato all’evento con Carlotta Ferrari – Presidente Convention Bureau Italia – e Maria Elena Rossi – Direttore Marketing Enit) siamo sicuri che il NAP Award crescerà di anno in anno grazie alla nostra attività in sinergia con gli Ambassador e le Istituzioni locali, dando prestigio alla nostra destinazione ed attraendo un sempre maggior numero di congressi internazionali”.Va evidenziato che il valore dei congressi in Italia coinvolge ogni anno 56,4 milioni di partecipanti – impiega circa 569mila addetti – ha un valore totale € 65,5 miliardi – ha un impatto sul PIL Italia di € 36,3 miliardi.

I premiati