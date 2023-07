Successo per la presentazione dell’Osservatorio di Fimaa “Valori Metroquadro”

Oltre centocinquanta agenti immobiliari ed esperti del settore presenti tra il pubblico allo IAV Club di Via Nazario Sauro, in occasione della presentazione dell’Osservatorio di Fimaa “Valori Metroquadro” edizione 2023.

Ad aprire i lavori, il Presidente Fimaa Campania Vincenzo De Falco, che ha illustrato le tematiche del mercato immobiliare sul territorio della provincia di Napoli e lo scopo dell’Osservatorio che è stato redatto con la collaborazione di circa 200 agenti immobiliari, che hanno rilevato strada per strada i valori del degli immobili ad uso abitativo e di quelli commerciali.

Molti sono stati gli argomenti trattati dai relatori intervenuti; in particolare è emerso che i valori immobiliari hanno avuto un andamento statico ed oggi sono in leggero aumento soprattutto nel centro storico ove la domanda supera l’offerta, soprattutto in conseguenza del positivo andamento del turismo, che funge da volano anche per tutte le attività commerciali, presenti in questa area.

Parimenti anche i valori locativi sono in costante aumento sebbene la richiesta si riferisce principalmente alle attività ricettive come case vacanza e B&B.

Di contro, anche a Napoli, come in altre città italiane a vocazione turistica e d’interesse storico culturale, è diminuita sul mercato l’offerta abitativa ad uso residenziale, tant’è che è particolarmente difficoltoso reperire un’abitazione, nei centri storici.

Anche i locali commerciali sono preferibilmente adibiti ad attività di somministrazione di food e beverage, e, quindi, si assiste ad un fenomeno di desertificazione di quelle botteghe destinate ad accogliere attività artigianali, un tempo tipiche del centro storico napoletano.

Per ovviare a tale fenomeno, sarebbe auspicabile che il Comune di Napoli regolamentasse il settore, facilitando le locazioni commerciali destinate ad attività artigianali con canoni predeterminati, ovvero concordati con le Istituzioni e le Associazioni come Confcommercio e Fimaa, ed ancora l’Ente Comunale, in attesa di una auspicata estensione della cedolare secca anche per i locali commerciali potrebbe fare la sua parte applicando una tariffa IMU consistentemente ridotta per determinate attività.

Certamente la rivista Valori Metroquadro e’ uno strumento essenziale da consultare, per chi vuole vendere o locare un immobile anche con l’ausilio dei consulenti immobiliari associati FIMAA che è simbolo di garanzia ed affidabilità.

In proposito il Presidente FIMAA Campania Vincenzo De Falco ha ribadito l’importanza del ruolo degli agenti immobiliari iscritti all’associazione, che sono tutti tenuti ad osservare un codice deontologico posto a tutela degli utenti e dei consumatori, ed ha ricordato che l’Associazione FIMAA svolge la sua funzione da circa 70 anni sempre al servizio dei cittadini.

Durante il convegno sono intervenuti: Massimo Di Porzio presidente Confcommercio distretto provinciale di Napoli – Maurizio Pezzetta Vicepresidente FIMAA Italia – Pasquale De Toro professore di estimo presso il dipartimento di architettura dell’Universita’ degli studi Federico II – Avvocato Raffaello Lerro presidente Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari Napoli – Giovanni De Simone Project Manager Idealista.