Successo per la prima dello spettacolo “Vi dichiaro marito e… marito” della compagnia “i 115”

La compagnia teatrale ” i 115 “ formata dal personale dei Vigili del fuoco, nasce nel 2000 con la passione comune per la recitazione e con lo scopo di “divertirsi per divertire ” e, porta avanti da allora un’attività dilettantistica senza alcuno scopo di lucro: dalla recitazione alla regia, dalla scenografia ai costumi, impegnandosi volontariamente e gratuitamente. Gli spettacoli rappresentati da “i 115 “, sono lo specchio della vera natura del gruppo: le commedie brillanti interpretate, infatti, esaltano il carattere amatoriale ed amichevole dei membri che lo compongono. Questa settimana al Teatro Vittorio Alfieri di Marano ( Napoli ) è in scena la commedia “Vi dichiaro marito e…marito” di Aurelio Magnetti e Lucio Pierri, e con l’amichevole partecipazione di Ciro Scherma. Con grande maestria, si cerca di stabilire un equilibrio fra assurdità della situazione presentata e rinnovata sensibilità da adottare nei confronti di un tema ancora messo in discussione nella nostra società: l’omosessualità. “Questa commedia – si legge in una nota – offre un buon numero di spunti prettamente comici, inoltre riporta in auge questa situazione di stallo e di chiusura mentale e stabilisce, con un’atmosfera scanzonata e un gruppo di personaggi finemente sfaccettati, una conclusione soddisfacente dove tatto e accortezza hanno la meglio sul girato, senza sfociare nella volgarità. Andare a teatro per divertirsi e nel contempo apprendere chiavi importanti per vivere meglio…non è bellissimo? E sapere che i soldi spesi per questa serata andranno a sostenere progetti utilissimi? Energia che gira, tutti siamo utili a tutti”.