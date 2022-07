Successo per Scafuri&Amato: premio speciale a “IVisionatici Music Festival”

“IMF Create Your Song Award – Disco Mare”: un premio che non si limita ad una targa celebrativa, ma porta con sé un accordo di produzione e promozione di un singolo. Antonio Scafuri e Sandro Amato rientrano più che soddisfatti dalla kermesse IVisionatici Music Festival, che li ha visti protagonisti della serata finale presso il Teatro degli Eroi di Roma con il brano a doppia firma Lassame sta’.

«Questa canzone è nata nel corso di una serata che poteva sembrare come tante, mentre eravamo intenti a parlare di musica e a buttare giù delle idee – raccontano – È un ossimoro. Si chiede alla persona amata di andare via, e invece è un grido di dolore per richiedere attenzioni. Diciamo “lasciami stare”, ma vorremmo dire “vieni più vicino e non te ne andare più”».

Il duo campano aveva conquistato la giuria lo scorso aprile, superando le semifinali e rientrando di diritto tra i 16 nomi – su oltre 400 partecipanti totali, tra gruppi e solisti – che si sono sfidati venerdì 8 luglio. Dopo aver ascoltato la toccante esibizione dei due cantautori, l’etichetta indipendente Disco Mare ha deciso di puntare sul loro talento e sulla loro musica, premiandoli con un contratto che prevede la produzione e la promozione di un brano originale. Quale sarà la canzone prescelta? La coppia di artisti ancora non svela i dettagli, ma promette di rivelare presto diverse sorprese: «Questa con IVisionatici Music Festival è stata una splendida tappa nel nostro percorso, una piccola soddisfazione che segna per noi l’inizio di un’estate che passeremo a lavoro su tanti progetti. Abbiamo comunicato ciò che siamo noi, senza finzioni o fronzoli, e quella che è la nostra visione della musica sul palco di un importante contest, e questo premio valorizza innanzitutto questa scelta. Ringraziamo l’organizzazione, la giuria e gli altri concorrenti per la bella esperienza, che ci auguriamo essere la prima di una lunga serie».

Antonio Scafuri e Sandro Amato saranno in tournée in Campania (e non solo) con diversi live, sia in coppia che con progetti separati. Per essere aggiornati di tutti gli appuntamenti i riferimenti sono sui canali della realtà di promozione musicale Inside_Ita. Tante novità bollono in pentola!