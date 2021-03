Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Sono stata anche io una ragazza del Sud quindi conosco bene quelle che possono essere delle aspettative tradite. L’impossibilità di sognare un futuro diverso. Per questo dicevo prima che so che le aspettative sono alte. Perché conosco quelle aspettative. Su di noi grava una grande responsabilità: quella di non deluderle”. Ad affermarlo è il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna in occasione dell’evento Sud – Progetti per ripartire.