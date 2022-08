Sud chiama Nord si presenta alle Politiche, ecco tutti i candidati di Cateno De Luca

Si è svolta stamattina presso il San Paolo Palace hotel di Palermo la conferenza stampa di presentazione dei candidati alla Camera e Senato per il progetto Sud chiama Nord- De Luca sindaco d’Italia. Il progetto era stato presentato pochi giorni fa a Roma alla Camera dei deputati. “Oggi – ha affermato in apertura Ismaele La Vardera portavoce di Sicilia Vera e presidente di “Sud chiama Nord” – vi presentiamo sindaci, amministratori, imprenditori e persone che vivono il territorio. Non troverete i trombati della politica. Noi oggi facciamo un pezzo di storia senza i partiti perché abbiamo dimostrato che è possibile vincere senza i nomi blasonati, senza i ras dei voti. La gente ha le scatole piene e stavolta voterà in modo libero. E noi siamo parte di questa libertà. La classe dirigente che propone “Sud chiama Nord” ha già amministrato con risultati eccezionali. La nostra storia parla per noi. Oggi siamo come Davide contro Golia, abbiamo in mano solo una fionda, ma li batteremo con un colpo solo”. “Noi – ha affermato il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca e candidato alla presidenza della Regione Siciliana -, siamo i primi a presentare le liste di Senato e Camera. Entro la fine della settimana presenteremo anche quelle per le Regionali. Siamo protagonisti di una grande scommessa: raccogliere 40 mila firme entro il 20 agosto. Il nostro obiettivo è quello di essere presenti in 2/3 del territorio nazionale con le nostre liste alla Camera e al Senato. Non sarà più la Sicilia a subire le candidature da Roma. Ma il 25 settembre potrebbe essere la Sicilia a determinare un nuovo equilibrio nazionale con i propri rappresentati che saranno l’ago della bilancia della prossima maggioranza in ambito nazionale”.

L’elenco completo dei candidati

Questo l’elenco completo dei candidati per la Sicilia Occidentale al Senato: Antonella Panzeca, funzionario direttivo del dipartimento autonomie locali dell’assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali; Tommaso Gargano, imprenditore; Marzia Maniscalco, avvocato a Caltanissetta, autrice di molteplici pubblicazioni scientifiche in materia processuale; Carmelo Satta, presidente nazionale Fenapi; Luigi Cino, sindaco di Camporeale; Dafne Musolino, assessore Comune di Messina; Annalisa Miano, vicesindaco di Santa Teresa di Riva.

Candidati per la Sicilia Occidentale alla Camera: Igor Gelarda, consigliere comunale uscente primo dei non eletti alle ultime europee, ispettore di polizia; Gianluca Calì, imprenditore, volto noto dell’antimafia, presidente dell’associazioni “Racket, usura e vittime di mafia”; Ismaele La Vardera, presidente del movimento Sud chiama Nord; Giampiero Modaffari, ingegnere civile, ex sindaco, ex presidente del consiglio comunale e consigliere comunale della Città di San Cataldo; Roberto Battaglia, impiegato: Daniele Mangiaracina, ex sindaco di Campobello di Mazara; Salvatore Geraci, sindaco di Cerda (Pa) e dirigente Regionale del Sindacato Unsic; Pio Siragusa, presidente del Consiglio Comunale del comune di Corleone; Giuseppa Coppola, consigliera comunale Castelvetrano; Jessica Fici, avvocato iscritta al Foro di Trapani; Slavuccio Bellanca, ex consigliere comunale a Mussomeli per due legislature, ex presidente del consiglio comunale di Mussomeli, ex consigliere provinciale di Caltanissetta, ex presidente della Prima Commissione Provinciale Affari Istituzionali e componente della Commissione Provinciale Viabilità di Caltanissetta; Maria Dalli Cardillo, consulente del lavoro, candidata alle amministrative comunali di Agrigento ad ottobre 2020; Salvatore Malluzzo, già consigliere comunale di Palma di Montechiaro; Paola Monreale, farmacista.