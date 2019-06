“Il governo non vuole assolutamente arretrare sul rilancio del sud, non c’e’ una ricetta che può funzionare, c’è un’attenzione costante, strategica. Il riscatto e’ affidato innanzitutto ai meridionali”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Fondazione Salvatore, a Napoli. “Bisogna avere la concezione di stare al piano superiore, non a quello inferiore – sottolinea – il modo migliore è la massima determinazione che i meridionali ci mettono”.