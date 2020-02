Sud, De Luca: Il problema non sono i fondi ma il groviglio burocratico

“In Italia non c’e’ neanche tanto un problema di finanziamenti, il problema e’ il groviglio amministrativo-burocratico-giudiziario che paralizza l’Italia”. Lo sottolinea il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della ‘Giornata di Formazione per Dipendenti Pubblici in tema di Pubblica Amministrazione e Anticorruzione’ a Napoli. Per il governatore, l’esigenza “ineludibile” e’ una “semplificazione delle procedure, ma anche l’esigenza di superare gli elementi di demagogia che, da quindici venti anni, guardano alle istituzioni, alla politica in termini assolutamente insopportabili di banalizzazione, di falsificazione della realta’”. L’ex sindaco richiama, quindi, l’esempio del ponte Morandi di Genova, la cui ricostruzione corre senza burocrazia. “Finalmente – dice – per una volta, decidiamo di realizzare un’opera pubblica in un anno. E’ possibile, ma bisogna avere il coraggio di sburocratizzare, di decidere”.