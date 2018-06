Sud, De Luca: Con ministro Lezzi rapporto di collaborazione

“Con il ministro per il Mezzogiorno Barbara Lezzi c’è un rapporto molto buono, di grande ascolto e collaborazione, alla fine quando si scende su piano della realtà e della concretezza, le parole se ne vanno al vento, restano gli atti concreti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando l’incontro avuto ieri a Roma con il nuovo ministro della coesione del governo M5S-Lega. “Abbiamo impostato – dice De Luca – un rapporto di correttezza e dialogo. Quella di ieri era un’occasione di incontro reciproco, abbiamo dato al ministro informazioni sullo stato di attuazione del programma 2014-20 dei fondi europei e abbiamo sollevato alcuni problemi politici che credo il ministero del Sud debba rilanciare, come il riparto delle risorse sanitarie, il riparto delle spese sociali con il superamento del criterio della spesa storica. E poi le abbiamo esposto il piano per il lavoro della regione, credo ci sia motivo per accompagnarlo con grande attenzione”.