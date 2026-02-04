Sud e sostenibilità: Methrica fotografa le Pmi, Guadagno pack tra le realtà più innovative

In un’economia sempre più orientata a sostenibilità e valore intangibile, il Sud Italia si sta ritagliando uno spazio significativo. Guadagno pack, storica impresa campana nel packaging alimentare, è tra le poche Pmi meridionali monitorate dall’Osservatorio Methrica, progetto nato all’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con Banca Generali, focalizzato su ESG e asset immateriali delle aziende. La presentazione dei primi risultati dell’Osservatorio si è svolta il 3 febbraio nell’ateneo partenopeo, mettendo in luce come molte piccole e medie imprese del Mezzogiorno stiano facendo passi avanti nell’integrazione di pratiche di sostenibilità, governance e asset intangibili per rafforzare competitività e sviluppo responsabile.

Asset intangibili e sostenibilità: il quadro delle Pmi del Sud

Secondo i dati emersi, nelle aziende monitorate la continuità gestionale è spesso legata alla struttura familiare e alla protezione dei patrimoni aziendali. Il modello organizzativo resta centralizzato: in 61,9% dei casi c’è un amministratore unico, un fattore che influenza i processi decisionali.

Sul fronte ESG, il 66,7% delle imprese ha adottato codici etici o procedure interne, ma permangono lacune nella supervisione: il 71,4% non ha comitati dedicati alla sostenibilità. L’innovazione si concentra soprattutto sull’efficienza produttiva, mentre meno del 20% delle aziende dichiara progetti con obiettivi ESG espliciti.

Guadagno pack tra sostenibilità e innovazione

In questo contesto, Guadagno pack interpreta in concreto i principi di sostenibilità e innovazione: l’azienda campana integra nelle sue scelte operative soluzioni di packaging a basso impatto ambientale, investimenti tecnologici e una forte attenzione al capitale umano. La partecipazione all’Osservatorio riflette la filosofia aziendale basata su etica e valorizzazione delle persone.

Fondata nel 1975 dai fratelli Antonio e Pasquale Guadagno, l’impresa si è affermata come punto di riferimento nel settore del packaging alimentare, capace di coniugare tradizione e innovazione, generando valore economico e benefici per la comunità e il territorio.

Verso una crescita responsabile

“Partecipare all’indagine dell’Osservatorio Methrica ci ha permesso di mettere ancora più chiaramente in luce il nostro modello di impresa: sostenibile, innovativo e attento alle persone, capace di generare benefici concreti per la comunità e il territorio”, spiega Michele Guadagno, ceo di Guadagno pack. “Al tempo stesso, ci offre strumenti e spunti per continuare a migliorare e rafforzare il nostro contributo al tessuto produttivo in cui operiamo”. “Con questa adesione – si conclude la nota -, Guadagno pack conferma il suo ruolo attivo nello sviluppo sostenibile del tessuto produttivo campano e del Mezzogiorno, consolidando relazioni con il mondo accademico e le comunità locali”.