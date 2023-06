Sud Eat arriva al Made In Food-street festival: lo chef De Riggi del Markus sale in cattedra

Ci ha abituato a piatti complessi, raffinati, che sanno della sua terra ma anche delle lontane Isole Lofoten, patria di stoccafisso, baccalà e salmone norvegese, di cui è stato ospite per una full immersion nella cucina nordica. Con il ristorante Markus di San Paolo Bel Sito (nel Nolano) ha dimostrato come la cura dei dettagli, la sperimentazione, il volersi spingere oltre i limiti possa andare a braccetto con il gusto, il boccone saporito, la cucina godereccia. Ora Maurizio De Riggi, classe 1987, studi all’Istituto Alberghiero “Russo” di Cicciano e volto noto di Guide e magazine affermati come il Gambero Rosso, lancia la sua idea di street food. Si chiama Sud Eat ed è un progetto molto ambizioso, che prevede un tour gastronomico tutto campano, con ingredienti bio e packaging compostabile. Un concept innovativo, plastic free, basato sulla cultura del cibo a tutto tondo. “La nostra idea di Green Peace è quella di diffondere l’arte, la storia, il folclore enogastronomico della nostra terra. Puntiamo alla realizzazione di piatti tipici in chiave contemporanea, attraverso la ricerca e mirando al benessere. Dei clienti e dell’ambiente”, ci dice. Il truck-food di Sud Eat sarà presente a San Valentino Torio, in provincia di Salerno, da stasera a domenica, ma soprattutto da venerdì 30 a domenica 2 luglio a Palma Campania per il Made In Food-street festival.

Gioca con la smorfia napoletana Maurizio De Riggi e propone un menu (SUD EAT 2023) che richiama i numeri e i nomi più famosi del banco lotto napoletano, associando ad ognuno una pietanza (l’85 è, ad esempio, è “Ll aneme ‘ro priatorio”, un’invitante porzione di patate, pollo e purè; oppure il 64 è “‘A Zingara” a base di wurstel, patate e pure; fino ad arrivare all’8 “‘A Maronna”, pollo con pomodoro, insalata e mayo). L’offerta si completa con il menu per i bambini, con polpette, patate, pollo e acqua. Sui social Facebook e Instagram tutti i dettagli. Un cibo genuino e da mangiare con le mani en plein air, come la migliore tradizione napoletana suggerisce. Non resta che assaggiare.