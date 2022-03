Sud, ecco il manifesto del Mediterraneo per uno sviluppo coordinato

Un manifesto del Mediterraneo per uno sviluppo coordinato di tutti i paesi del bacino e’ l’atto finale degli Stati Generali del Mediterraneo che si sono tenuti nei giorni scorsi a Napoli, organizzati dal Cise, Confederazione Italiana Sviluppo Economico, che ha visto la partecipazione la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni di Italia, Iraq, Egitto, Israele, Libia, Tunisia e Malta. Presente all’evento il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna. Carfagna, si legge in una nota, “ha confermato una proficua interlocuzione del governo con Napoli e la Campania ed ha ribadito l’importanza di raccogliere la sfida del PNRR, che prevede il 40% delle risorse al sud”. A chiusura dei lavori il Presidente dl CISE e Commissario straordinario di Governo ZES Campania, Giosy Romano si e’ detto molto soddisfatto: “Siamo riusciti a centrare l’obiettivo prefissato: far dialogare le principali istituzioni del Paesi del Mediterraneo per creare tutte le condizioni per attrarre investimenti e superare le difficolta’ del momento.” Agli Stati Generali ha partecipato anche il Vice Presidente di Confindustria Vito Grassi che ha sottolineato come “Il comparto industriale fara’ la sua parte affinche’ le ZES siano uno strumento di sviluppo ed efficaci attrattori per velocizzare le infrastrutture e creare un ecosistema di facile approccio per gli investitori esteri”.