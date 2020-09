Sud-est Asiatico, approvata la candidatura dell’Italia a partner di sviluppo dell’Asean

La 53^ riunione dei Ministri degli Esteri dei Paesi Membri dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico) ha approvato la candidatura dell’Italia a Partner di Sviluppo dell’Associazione. Si tratta – spiega il ministero degli Esteri in una nota – di un obiettivo per il quale la Farnesina ha lavorato con impegno nel corso di quest’anno, nonostante le difficili condizioni dettate dalla pandemia di Covid-19. L’Italia sostiene da sempre l’operato dell’ASEAN, – un positivo esempio di multilateralismo fondato sul rispetto del diritto internazionale – per garantire stabilità, sicurezza e prosperità nella regione. Quale Partner di Sviluppo l’Italia è pronta ad offrire il proprio contributo di esperienza e capacità in molteplici settori: connettività, lotta al cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, gestione dei disastri naturali, tutela del patrimonio culturale, potenziamento del ruolo delle donne, peacekeeping e contrasto alla diffusione del Covid-19.