Sud, Meloni: non è più fanalino di coda, ma locomotiva rilancio

Napoli, 11 lug. (askanews) – “Il Mezzogiorno può essere il volano dell’economia nazionale e lo sta dimostrando negli ultimi anni con tassi di crescita sia economica che occupazionale superiori alla media nazionale, un Sud che non è più il fanalino di coda, ma che si sta affermando come locomotiva del rilancio di questa nazione, dinamico, ambizioso, attrattivo di investimenti”. A dirlo la premier Giorgia Meloni, in un video messaggio all’assemblea pubblica degli Industriali a Napoli.

“Questo governo – ha aggiunto – ha scelto di sostenere il protagonismo del Sud, disegnando una visione di lungo periodo, lavorando per creare un ambiente più possibile favorevole alle imprese, costruendo gli strumenti più efficaci per dare a quelle imprese e ai cittadini del Mezzogiorno la possibilità concreta di dimostrare il loro valore”.