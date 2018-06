Sud, il ministro Lezzi incontrerà i governatori di Calabria, Puglia e Campania la prossima settimana

La ministra per il Sud, Barbara Lezzi, annuncia un incontro per la prossima settimana con i governatori della Calabria, Mario Olivero, della Puglia, Michele Emiliano, e Campania, Vincenzo De Luca che hanno siglato un patto comune per il Sud e per il lavoro. Intervistata da “Il Mattino” sulla possibilità del sostegno al patto della nuova ministra, Lezzi annuncia: “Incontrerò Olivero, Emiliano e De Luca la prossima settimana. Credo siano necessari maggiori elementi di comprensione, ma sono senz’altro aperta alla discussione”.