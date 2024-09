Sud Nord Invest, a Salerno la seconda edizione. Innovazione e ambiente, l’Asi premia le Pmi

Una due giorni che metterà a confronto esponenti politici, istituzioni e imprese provenienti da tutto il Paese per discutere il tema dell’autonomia differenziata, lo sviluppo dell’industria italiana e la transizione green. La seconda edizione di Sud Nord Invest, promossa dalla Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione e dal Consorzio Asi Salerno, si terrà il 26 e il 27 settembre presso la Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno. Nell’ambito della manifestazione, saranno assegnati i premi Asi Salerno Awards, rivolti alle aziende della provincia di Salerno che si sono distinte per l’attuazione degli Esg.

L’evento, che rappresenta un’evoluzione della prima edizione svoltasi a Benevento, mira a creare un dialogo aperto e costruttivo tra Nord e Sud, evidenziando le sfide e le opportunità legate alla recente approvazione del disegno di legge sull’autonomia differenziata. Questo incontro, a cui parteciperanno i rappresentanti dei Consorzi industriali italiani, intende offrire una visione d’insieme dell’attuale scenario e prospettare le future possibilità in termini di sviluppo territoriale, infrastrutture e politiche attive del lavoro.

Sarà trattato anche il tema dei Lep (Livelli Essenziali delle Prestazioni), servizi fondamentali che devono essere garantiti a tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione in cui risiedono.

Il programma della seconda edizione di Sud Nord Invest include due giorni di incontri e dibattiti. Il 26 settembre si aprirà con gli interventi del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, del Presidente della Provincia, Franco Alfieri, di Antonio Ferraioli, Presidente di Confindustria Salerno, di Fabio Napoli, Presidente Ance Aies Salerno, e di Andrea Prete, Presidente di Unioncamere. Sono previsti due talk: “Misure per sostenere lo sviluppo dei territori” e “Politiche attive del lavoro: regioni a confronto”, con interventi di sindaci, deputati, consiglieri regionali, ordini professionali e sindacati.

Il 27 settembre saranno affrontati i talk: “Le infrastrutture che uniscono il Paese”, tema rilevante per Salerno, che lo scorso luglio ha celebrato l’avvio delle attività del suo aeroporto; “Visioni e confronti: il Legislatore Nazionale”, “Visioni e confronti: il Legislatore Regionale”, e “Visioni e confronti sull’Italia: Sud chiama Nord”.

Gli interventi di Emiliano e De Luca e gli Asi Awards

La giornata si concluderà con i saluti in collegamento di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, e un’intervista al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a cura del giornalista del Corriere della Sera Nicola Saldutti. Infine, premiazione delle aziende partecipanti alla seconda edizione degli Asi Salerno Awards, il contest promosso dal Consorzio Asi Salerno che valorizza le buone pratiche Esg, di innovazione e sostenibilità, in collaborazione con l’Osservatorio Esg della Sapienza Università di Roma e la Fondazione Saccone.

“Sud Nord Invest” rappresenta un’opportunità unica per mettere in comunicazione due anime dell’Italia spesso percepite come distanti. L’evento mira non solo a discutere le implicazioni dell’autonomia differenziata, ma anche a creare un terreno comune su cui costruire un futuro più coeso e sostenibile per il Paese. Per Antonio Visconti (presidente Ficei e Consorzio Asi Salerno) “l’evento rappresenta un’importante occasione di confronto sul futuro dell’industria italiana e sulla necessità di unire il Paese in una visione di sviluppo comune. Salerno è al centro del dibattito nazionale e grazie alla presenza di istituzioni, imprese e consorzi, possiamo delineare un percorso innovativo per la crescita imprenditoriale e la transizione green. È fondamentale approfondire tutte le tematiche di più stretta attualità, tra cui l’autonomia differenziata, per fornire un quadro completo a imprese e cittadini”.

L’evento è patrocinato da Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Unioncamere, Camera di Commercio di Salerno, Coldiretti Campania, Confindustria Campania, Confindustria Salerno, Ance Aies Salerno, Svimez, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, Ordine degli Avvocati di Salerno, Ordine degli Architetti di Salerno, Ordine degli Ingegneri di Salerno, Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Salerno, Bcc Aquara, Banca Campania Centro, Bcc Capaccio Paestum Serino, BCC Magna Grecia, Banca Montepruno, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Kyoto Club, Enel X, Sellalab, Symbola. Partner strategici: Osservatorio ESG Ability Sapienza Roma, Gruppo Stratego, Fondazione Saccone. L’evento è supportato da Convergenze e GbSapri Broker assicurativo.

