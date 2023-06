Sud Reporter, nuova puntata su Campi Flegrei tv: focus su Berlusconi, Angela Celentano e Napoli Pride

La morte di Silvio Berlusconi e gli scenari politici. I diritti delle persone Lgbtqi+ verso il Napoli Pride del I luglio. Il caso Angela Celentano che l’11 giugno ha compiuto 30 anni. Questi i temi con ospiti in collegamento e con servizi di approfondimento.

Stasera ore 21 nuova puntata di Sud Reporter su Campi Flegrei tv con una grande novità: ora il canale del digitale è il numero 99, condotta da Taisia Raio e in studio Giuseppe Manzo, in onda ogni giovedì alle 21 (e in replica la domenica sempre alle 21) sul canale 99 digitale terrestre per chi vive in Campania, in streaming su www.tvcampiflegrei.it o sulle pagine Facebook delle testate dove viene trasmesso in diretta.

In collegamento il presidente di Arcigay Napoli Antonello Sannino per parlare del Napoli Pride e dello scontro sui diritti civili. Su politica e Berlusconi interviene il deputato del Pd Marco Sarracino per affrontare i nodi futuri della sinistra e delle alleanze. E con il giornalista Alessio Postiglione – direttore del Master in comunicazione della Rome Business School – affrontiamo l’analisi dell’impatto mediatico-politico della morte del leader di Forza Italia

Infine, con il legale della famiglia Celentano facciamo il punto su Angela – scomparsa da circa 27 anni – con l’avvocato Luigi Ferrandino: lo scorso 11 giugno quella bambina ha compiuto 30 anni.

La trasmissione Sud Reporter, nata da un’idea di Giuseppe Manzo e Taisia Raio, è in sinergia con Campi Flegrei Tv.