Sud Reporter, ospite in studio in esclusiva tv il padre di Francesco Pio Maimone

A un mese dalla morte di Francesco Pio Maimone in esclusiva tv ospite in studio il padre del 18enne Antonio Maimone. Con lui Maria Luisa Iavarone dell’associazione Artur: un appello alle istituzioni e la fiaccolata che si terrà stasera.

Poi tanto altro per la nuova puntata di Sud Reporter su Campi Flegrei tv con una grande novità: ora il canale del digitale è il numero 99, condotta da Taisia Raio e in studio Giuseppe Manzo, in onda ogni giovedì alle 21 (e in replica la domenica sempre alle 21) sul canale 99 digitale terrestre per chi vive in Campania, in streaming su www.tvcampiflegrei.it o sulle pagine Facebook delle testate dove viene trasmesso in diretta.

Poi focus sul progetto di deposito Gnl a Napoli Est con l’assessore comunale all’ambiente Vincenzo Santagada che parla anche della situazione raccolta rifiuti.

Ospite in studio Gianmario Sanzari, artista di strada aggredito alcune settimane fa in piazza Bellini dal titolare di un locale della zona: la violenza urbana e l’agibilità per gli artisti nel centro storico.

In collegamento lo youtuber Giovanni Visone “Super Allan” per analizzare la partita di Champions Napoli-Milan e il tifo in questa fase cruciale della stagione degli azzurri.

Poi le rubriche. #MyPod – ll podcast impertinente e #dilloasudreporter con la direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro Francesca Ummarino e Ilaria D’Uva, Ad di D’Uva srl che gestisce le attività del Museo per parlare della graphic novel “San Gennaro. Il patto e il sangue”.

La trasmissione Sud Reporter, nata da un’idea di Giuseppe Manzo e Taisia Raio, è in sinergia con Campi Flegrei Tv