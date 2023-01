Sud Reporter, stasera decima puntata con Taisia Raio e Giuseppe Manzo

Inflazione e carovita a cui si aggiungono i danni del maltempo per l’agricoltura. Poi il grande teatro con Nando Paone ospite in studio.

Questi temi di stasera per la puntata n° 10 di Sud Reporter su Campi Flegrei Tv, condotta da Taisia Raio e in studio Giuseppe Manzo, in onda ogni giovedì alle 21 (e in replica la domenica sempre alle 21) sul canale 199 digitale terrestre per chi vive in Campania, in streaming su www.tvcampiflegrei.it o sulle pagine Facebook delle testate dove viene trasmesso in diretta.

Con l’attore Nando Paone ospite in studio parleremo di cinema e teatro, anche dopo il difficile biennio della pandemia, percorrendo la carriera dell’attore che oggi dirige il Teatro Moliere a Pozzuoli.

A commentare la situazione drammatica del carovita è Giovanni Berritto – Presidente Federconsumatori Campania mentre con Gennaro Masiello – presidente Coldiretti Campania faremo il punto sui danni del maltempo.

Per la rubrica #dilloasudreporter in collegamento Ciro Colursi, presidente dell’Associazione Actae che si occupa di disabilità.

La trasmissione Sud Reporter, nata da un’idea di Giuseppe Manzo e Taisia Raio, è in sinergia con Campi Flegrei Tv.