Sud Reporter, stasera ultima puntata della stagione su Campi Flegrei tv: focus su criminalità minorile

La criminalità minorile: dopo l’omicidio del clochard a Pomigliano sono stati fermati due 16enni. Il lavoro e il carovita che pesano sulla vita di consumatori e lavoratori soprattutto a Napoli e al Sud. Il nuovo allenatore Rudi Garcia e la stagione che verrà per i campioni d’Italia.

Stasera ore 21 ultima puntata di Sud Reporter su Campi Flegrei tv con una grande novità: ora il canale del digitale è il numero 99, condotta da Taisia Raio e in studio Giuseppe Manzo, in onda ogni giovedì alle 21 (e in replica la domenica sempre alle 21) sul canale 99 digitale terrestre per chi vive in Campania, in streaming su www.tvcampiflegrei.it o sulle pagine Facebook delle testate dove viene trasmesso in diretta.

In collegamento il presidente del Tribunale dei minori Giancarlo Posteraro per parlare di criminalità minorile e del ruolo della giustizia. La situazione sociale a Napoli e in Campania tra lavoro che manca e carovita dei beni di prima necessità: in collegamento il segretario Cgil Campania Nicola Ricci.

Con il giornalista del Mattino Francesco De Luca parliamo del nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia e della prossima stagione dei campioni d’Italia tra arrivi e partenze.

Infine, in studio ci sarà Antonio Colandrea per presentare la I edizione di “Anima Flegrea – Festival Internazionale della Cultura e della Danza” che si terrà a Monte di Procida dal 27 giugno

La trasmissione Sud Reporter, nata da un’idea di Giuseppe Manzo e Taisia Raio, è in sinergia con Campi Flegrei Tv.