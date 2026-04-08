Sud, sviluppo e competitività: le sfide sul tavolo. Incontro promosso da Confindustria Caserta

Il futuro del Mezzogiorno: lezioni del passato e nuove sfide per lo sviluppo: sarà il tema dell’incontro promosso da Confindustria Caserta, in programma il prossimo 16 aprile 2026 alle ore 10 presso il Centro Orafo il Tarì. L’iniziativa mette insieme istituzioni, rappresentanti del mondo produttivo e figure con esperienza diretta nelle politiche pubbliche, con l’obiettivo di offrire una lettura realistica delle dinamiche economiche del Sud.

Ad aprire i lavori sarà Vincenzo Giannotti, presidente del Tarì, con i saluti introduttivi. Un intervento atteso per inquadrare il ruolo di uno dei principali poli produttivi del territorio nel contesto più ampio dello sviluppo meridionale. Intervengono:

Luigi Della Gatta , presidente di Confindustria Caserta

, presidente di Confindustria Caserta Enzo Scotti , già ministro della Repubblica

, già ministro della Repubblica Guido Grimaldi , presidente Alis

, presidente Alis Ercole Incalza , già capo della struttura di missione del Ministero delle infrastrutture

, già capo della struttura di missione del Ministero delle infrastrutture Andrea Prete , presidente Unioncamere

A chiudere l’incontro sarà Fulvio Bonavitacola, assessore alle attività produttive e allo sviluppo economico della Regione Campania.