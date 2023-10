Sud Top Wine, i migliori vini del Mezzogiorno a Taormina 

“Sud Top Wine”, i migliori vini del Sud Italia saranno premiati sabato 28 ottobre a Taormina nell’ambito di “Taormina Gourmet”. Sono 69 i vini selezionati da una giuria internazionale di giornalisti di settore in occasione della quinta edizione del concorso enologico “Sud Top Wine” ideato da Cronache di Gusto.

Oltre 700 i vini degustati provenienti da sei regioni – Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia – tutti assaggiati alla cieca dalla giuria che ha decretato tre vini vincitori per ciascuna delle 23 categorie del concorso. Ad assegnare i premi sono stati Wojciech Bońkowski, Master of Wine e direttore della rivista polacca “Ferment”, Federico Latteri di Cronache di Gusto, Anthony Rose, contributor della rivista “Decanter”, Eleonora Scholes, del magazine on line russo “Spazio Vino” e Claudia Stern, giornalista della rivista “Vinum” e fondatrice di “Wine & Glory”.

La cerimonia di premiazione si terrà a Taormina sabato 28 ottobre alle ore 15 presso l’Hotel “Villa Diodoro” nell’ambito di “Taormina Gourmet”, la tre giorni dedicata a masterclass, banchi d’assaggio e cooking show, in programma dal 28 al 30 ottobre prossimi. Sarà un’occasione speciale per riunire i principali produttori vinicoli delle sei regioni coinvolte e riconoscere l’eccellenza enologica che rappresentano. Durante la cerimonia, a cui parteciperanno il giornalista Daniele Cernilli e alcuni dei giurati del concorso, sarà consegnata ai produttori la pergamena attestante il premio ricevuto durante la quinta edizione di Sud Top Wine, che simboleggia il contributo significativo di ciascuna cantina al mondo del vino.

Anche quest’anno a disposizione delle cantine premiate un bollino da apporre sul collo della bottiglia del vino premiato che riporterà il logo del concorso con l’indicazione “1st place” (per il primo classificato) e “winner” (per il secondo e terzo classificato). I vini vincitori anche quest’anno avranno l’opportunità di essere promossi negli USA attraverso la Colangelo & Partners, tra le più importanti agenzie di comunicazione di New York dedicata al mondo del food & wine, che affianca da tempo Sud Top Wine nel lavoro di promozione nei mercati del Nord America. L’attività di promozione prevede anche l’invio dei vini vincitori ad un gruppo di giornalisti europei per creare altre opportunità di visibilità alle cantine vincitrici. Tra le novità di quest’anno l’ampia postazione al Banco d’Assaggio di “Taormina Gourmet” dedicata interamente ai 69 vini premiatinell’ambito della quinta edizione di Sud Top Wine, che vede tra gli sponsor “Il Picciolo Etna Golf, Resort & Spa”, che ha ospitato la rassegna.

Ecco i vini premiati:

SICILIA

ETNA DOC BIANCO

First Place

Etna Doc Bianco Superiore Contrada Villagrande 2019 – Barone di Villagrande

Winner

Etna Doc Bianco Millemetri 2017 – Feudo Cavaliere

Winner

Etna Doc Bianco Superiore Il Musmeci 2020 – Tenuta di Fessina

ETNA DOC BIANCO

First Place

Etna Doc Rosso Calderara 2020 – Calcagno

Winner

Etna Doc Rosso Pettinociarelle 2020 – Famiglia Statella

Winner

Etna Doc Rosso Contrada Arrigo 2020 – Neri

VINI ROSSI SICILIANI DA NERO D’AVOLA

(Sicilia Doc e altre Doc)

First Place

Eloro Doc Fontanelle 2016 – Curto

Winner

Sicilia Doc Nero d’Avola Lu Patri 2020 – Baglio del Cristo di Campobello

Winner

Sicilia Doc Nero d’Avola Kalatalì 2021 – Terregarcia

Sicilia Doc Grillo e Sicilia Doc Catarratto

First Place

Sicilia Doc Grillo Riserva Grappoli del Grillo 2021 – Marco De Bartoli

Winner

Valledolmo Contea di Sclafani Sicilia Doc Shiarà 2020 – Castellucci Miano

Winner

Sicilia Doc Catarratto 2022 – Pietre di Luna

ALTRI VINI ROSSI SICILIANI DOC, DOCG E IGT

(solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni)

First Place

Faro Doc Palari 2018 – Palari

Winner

Sicilia Doc Rosso Viafrancia 2019 – Baglio di Pianetto

Winner

Mamertino Rosso Doc Giulio Cesare 2015 – Cambria

ALTRI VINI BIANCHI SICILIANI DOC E IGT

(solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni)

First Place

Terre Siciliane Igt Carricante Sant’Andrea 2018 – Pietradolce

Winner

Terre Siciliane Igt Zibibbo Ammaru 2022 – Brugnano

Winner

Terre Siciliane Igp Principe G 2020 – Dei Principi di Spadafora

CAMPANIA

TAURASI DOCG

First Place

Taurasi Docg Quattro Cerri 2018 – Masseria Della Porta

Winner

Taurasi Docg Riserva Il Vicario 2015 – D’Antiche Terre

Winner

Taurasi Docg Vigna Cinque Querce 2016 – Salvatore Molettieri

GRECO DI TUFO DOCG

First Place

Greco di Tufo Docg Puddinghe 2022 – Sanpaolo di Claudio Quarta

Winner

Greco di Tufo Docg 2022 – Di Meo

Winner

Greco di Tufo Docg Le Arcaie 2022 – Passo delle Tortore

FIANO DI AVELLINO DOCG

First Place

Fiano di Avellino Docg Riserva Erminia 2004 – Di Meo

Winner

Fiano di Avellino Docg Colle delle Ginestre 2018 – Tenuta del Meriggio

Winner

Fiano di Avellino Docg Alimata 2019 – Villa Raiano

VINI BIANCHI CAMPANI A BASE DI FALANGHINA

First Place

Campi Flegrei Dop Falanghina Vigna Astroni 2019 – Cantine Astroni

Winner

Falanghina del Sannio Doc Vignasuprema 2021 – Aia dei Colombi

Winner

Taburno Falanghina del Sannio Dop Vendemmia Tardiva Libero 2019 – Fontanavecchia

ALTRI VINI BIANCHI CAMPANI DOC E IGT

(solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni)

First Place

Vesuvio Bianco Dop Contradae 61.37 2020 – Casa Setaro

Winner

Paestum Igp Bianco Lapazio 2022 – Francesca Fiasco

Winner

Sannio Dop Fiano 2022 – Il Poggio

ALTRI VINI ROSSI CAMPANI DOC, DOCG E IGT

(solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni)

First Place

Campania Aglianico Igt Dunsogno 2016 – Contrada Mito

Winner

Campi Flegrei Dop Pèr è Palummo 2022 – Carputo

Winner

Aglianico del Taburno Docg Rosso Iovi Tonant 2020 – Masseria Frattasi

CALABRIA

CIRÒ DOC ROSSO

First Place

Cirò Doc Rosso Classico Superiore Riserva Duca Sanfelice 2020 – Librandi

Winner

Cirò Doc Rosso Classico Superiore Riserva Volvito 2020 – Caparra & Siciliani

Winner

Cirò Doc Rosso Classico Alceo 2020 – Zito

ALTRI VINI ROSSI CALABRESI DOC E IGT

(solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni)

First Place

Calabria Igt Gaglioppo 2022 – Statti

Winner

Calabria Rosso Igt Gravello 2021 – Librandi

Winner

Palizzi Igt Frasanè 2021 – Nesci

VINI BIANCHI CALABRESI DOC E IGT

(solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni)

First Place

Cirò Doc Bianco Mare Chiaro 2022 – Ippolito 1845

Winner

Calabria Igp Bianco Benvenuto Zibibbo 2022 – Cantine Benvenuto

Winner

Calabria Igp Bianco Rèfulu 2022 – Casa Comerci

BASILICATA

AGLIANICO DEL VULTURE DOC E AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE DOCG

First Place

Aglianico del Vulture Doc La Firma 2016 – Cantine del Notaio

Winner

Aglianico del Vulture Dop Verbo 2020 – Cantina di Venosa

Winner

Aglianico del Vulture Doc Bariliott 2020 – Paternoster

PUGLIA

VINI ROSSI PUGLIESI A BASE DI PRIMITIVO

First Place

Gioia del Colle Primitivo Doc Colpo di Zappa 2020 – Donna Coletta-Leone De Castris

Winner

Gioia del Colle Primitivo Dop Indellicato 2017 – Centovignali

Winner

Primitivo di Manduria Doc Riserva Dionysos 2017 – Masseria Surani

VINI ROSSI PUGLIESI A BASE DI NEGROAMARO

First Place

Negroamaro Salento Igt Renata Fonte 2022 – Hisotelaray

Winner

Negroamaro Salento Igp 2020 – Amastuola

Winner

Salice Salentino Dop Mani del Sud 2021 – Apollonio

ALTRI VINI ROSSI PUGLIESI

(solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni)

First Place

Castel del Monte Nero di Troia Riserva Docg Ottagono 2015 – Torrevento

Winner

Castel del Monte Nero di Troia Riserva Docg 23 Settembre 2015 – Conte Spagnoletti Zeuli

Winner

Salento Igp Malvasia Nera Moramora 2022 – Cantine Paololeo

SARDEGNA

VINI BIANCHI SARDI A BASE DI VERMENTINO

First Place

Vermentino di Gallura Docg Superiore Neulas 2022 – La Neula

Winner

Vermentino di Sardegna Doc Arvali 2022 – Ferruccio Deiana

Winner

Vermentino di Gallura Docg Spèra 2021 – Siddùra

VINI ROSSI SARDI A BASE DI CANNONAU

First Place

Cannonau di Sardegna Doc Nepente di Oliena Carros 2019 – Fratelli Puddu

Winner

Cannonau di Sardegna Doc Noras 2020 – Cantina Santadi

Winner

Cannonau di Sardegna Doc Riserva Fòla 2019 – Siddùra

VINI ROSATI

(tutti i vini rosati prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia)

First Place

Etna Doc Rosato 2021 – Tornatore

Winner

Salina Rosato Igp 2022 – Cantine Colosi

Winner

Sannio Aglianico Rosato Dop Ambra Rosa 2022 – La Guardiense

VINI SPUMANTI

(Metodo Classico o Metodo Martinotti di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia)

First Place

Centocamere Metodo Classico Rosè Brut 2019 – Barone G.R.Macrì

Winner

Sicilia Doc Metodo Classico Rosato Extra Brut Cristo di Campobello 2018 – Baglio del Cristo di Campobello

Winner

Pas Dosè Metodo Classico – Gurrieri

Tutte le informazioni su https://www.sudtopwine.com/it/