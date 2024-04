Sud, Torrini (Banca d’Italia): Produce il 20 per cento del valore aggiunto nel settore privato

Il sud produce “il 20 per cento del valore aggiunto nel settore privato” e “il 12 per cento del prodotto manifatturiero nazionale”. Lo ha detto il capo del servizio struttura economica della Banca d’Italia, Roberto Torrini, in occasione dell’evento dal titolo “Agenda sud 2030. Dove l’Europa incontra il Mediterraneo” che si è chiuso oggi a Napoli. “Nel Mezzogiorno e’ possibile fare impresa, ma la densita’ del tessuto produttivo meridionale e’ assolutamente insufficiente – ha sottolineato -. Il Mezzogiorno ha una struttura produttiva che, mediamente, condivide alcune debolezze del Paese”, le quali “sono piu’ accentuate”, ha concluso Torrini.