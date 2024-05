Sudafrica, il bilancio dell’evento di moda organizzato dall’Ambasciata italiana

Si è conclusa in Sudafrica la quarta edizione dell’iniziativa “Fashion Bridges – I Ponti della Moda”, organizzata dalla Ambasciata d’Italia a Pretoria di cui l’Ambasciatore Alberto Vecchi in collaborazione con Polimoda, Camera Nazionale della Moda Italiana (Cnmi) e la South African Fashion Week (Safw). Il progetto è nato nel 2021 per rafforzare i rapporti di collaborazione tra l’industria italiana della moda e quella sudafricana, promuovendo non solo legami commerciali ma anche creativi. L’edizione 2024 celebra inoltre la prima edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy, la nuova rassegna della Farnesina voluta per promuovere la creatività e la manifattura dell’export italiano nel mondo. Lo stilista italiano selezionato dalla Cnmi e Polimoda per Fashion Bridges 2024 è ANDREĀDAMO, che ha presentato la sua collezione primavera-estate con due sfilate il 19 aprile a Johannesburg nella cornice della South African Fashion Week e il 24 aprile in un evento speciale alla Residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Cape Town. A Johannesburg, la sfilata di ANDREĀDAMO è stata abbinata a quella del brand VIVIERS, della stilista sudafricana Lezanne Viviers. A Cape Town, invece, insieme al designer italiano ha filato il giovane sudafricano Michael Ludwig. Durante la sua permanenza in Sudafrica ANDREĀDAMO ha avuto occasione di incontrare buyers locali, stilisti e rappresentanti del settore moda. Fashion Bridges non è solo sfilata ma anche formazione professionale: Polimoda e Cnmi offrono ogni anno la possibilità a uno/a stilista sudafricano emergente di migliorare le proprie capacità imprenditoriali, di design, e promozione del marchio, con lo scopo di affermarsi sui mercati internazionali. Lo stilista scelto quest’anno è Sipho Mbuto, che aveva già partecipato alla prima edizione di “Fashion Bridges – I ponti della moda” nel 2021 e che potrà usufruire del programma di formazione online durante i mesi estivi. L’intento è di dare supporto di professionisti italiani del settore nella creazione della sua collezione.