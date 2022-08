Sui binari di Federico: al museo di Pietrarsa una pièce teatrale ispirata a Fellini

Al Museo Ferroviario di Pietrarsa torna, dopo il successo registrato a giugno, “Sui binari di Federico”, allestimento teatrale con storie di incontri ispirate dal grande Fellini.

Domenica 28 agosto gli attori reciteranno nell’Anfiteatro del polo museale della Fondazione portando in scena personaggi che, disegnati dal regista riminese e spesso divenuti protagonisti delle sue pellicole cinematografiche, sono stati immaginati come persone reali che si sono incontrate a bordo di un treno, dando vita a storie fantastiche.

La rappresentazione, che prende forma sviluppando un’idea di Nunzia Cantile e Nicola Le Donne, avrà inizio alle ore 21.

Per la serata artistica è disponibile un biglietto speciale che non solo consentirà di assistere alla pièce teatrale, ma sarà comprensivo di ingresso con visita al Museo e alla mostra “Treni fra arte, grafica e design”.

Informazioni e prenotazioni telefonando allo 081.472003, o inviando una e-mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.