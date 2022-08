Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, si è recato in caserma dei carabinieri a Milano per auto denunciarsi dopo aver accompagnato la signora Elena, malata oncologica terminale, in Svizzera dove la donna è morta ieri grazie al suicidio assistito. Cappato rischia fino a 12 anni di carcere.