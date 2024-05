Sul palco di piazza Plebiscito 12 grandi artisti: Radio Italia Live il 27 giugno per la prima volta a Napoli

Il Radio Italia Live arriva per la prima volta a Napoli e porterà sul palco di piazza Plebiscito 12 artisti: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, i Ricchi e poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Tananai. L’appuntamento è per il 27 giugno.

Il concerto è co-organizzato con il Comune di Napoli ed è ad accesso gratuito. Dal 21 giugno chi vorrà assvistere dovrà soltanto entrare nel sito di Radio Italia e accreditarsi così da ricevere un tagliando che consente l’accesso alla piazza. Il concerto rientra nel cartellone della programmazione del progetto dell’amministrazione comunale ‘Napoli Città della musica – Live Festival 2024’. “È una scelta che testimonia ancora di più la centralità di Napoli rispetto alla musica, all’immagine, al brand vincente – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – è un evento gratuito tra i più importanti in Italia, con un cast stellare. Avremo una grande serata di musica ed è un ulteriore bel messaggio che parte da Napoli ed è un regalo ai napoletani che potranno godere dei più grandi artisti del momento”. Ogni artista regalerà al pubblico 3 brani, per un totale di 36 canzoni in scaletta, che saranno per l’occasione riarrangiati ed eseguiti con il supporto della Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Sartori. “Abbiamo scelto Napoli perché è nel nostro cuore – ha affermato Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia – sarà un grande show con tanta musica, divertimento e con il coinvolgimento delle persone in piazza. Il Radio Italia live è l’unico evento veramente live, con un orchestra sinfonica composta da 60 elementi. C’è tanto lavoro con tempistiche strette perché abbiamo solo un paio di giorni per provare sul palco con orchestra e cantanti”.

A condurre la serata saranno le voci di Radio Italia, mentre l’attore Luca Ward introdurrà live gli artisti. Previsti inoltre collegamenti speciali con il backstage e il vip ring isybank. La sigla iniziale del Radio Italia Live – Il Concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino. L’evento musicale sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv e in streaming audio/video su radioitalia.it. Dalle 20.40 sarà in diretta, in contemporanea, su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. In rappresentanza del cast, oggi in sala, Alessandra Amoroso: “Ho già cantato in piazza Plebiscito con Gigi D’Alessio, ma non mi sono mai esibita con tre canzoni. Sono molto legata a questa terra e alle persone, da quando ho iniziato a fare questo lavoro qui ho sempre trovato un’energia diversa”. Il concerto non sarà solo musica, ma anche solidarietà. Radio Italia, infatti, sosterrà la Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare ‘Curare a casa’. Per contribuire basterà inviare un sms solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio. Alla presentazione, tra gli altri, hanno partecipato anche il delegato del sindaco all’audiovisivo, Ferdinando Tozzi, e il direttore marketing e commerciale di Radio Italia, Alessandro Volanti.