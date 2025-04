Sul “pezzo” di “Stroncature” POPULISMI E RECESSIONE DEMOCRATICA con l’interrogazione all’ IA dell’ “Assistente” Gemini di GOOGLE – 17 04 2025

Le democrazie liberali stanno attraversando una fase di grave crisi di fiducia, evidenziata dall’avanzata di movimenti populisti e leadership autoritarie in varie parti del mondo. Indicatori globali mostrano un preoccupante declino della libertà democratica: il 2023 ha segnato il diciottesimo anno consecutivo di arretramento dei diritti politici e civili a livello mondiale. Secondo Freedom House, nell’ultimo anno ben 52 paesi hanno registrato un deterioramento della libertà, contro solo 21 in miglioramento, con attacchi al pluralismo, elezioni manipolate e conflitti che erodono le istituzioni democratiche.

Questa ondata di “autocratizzazione” è alimentata in parte dal successo elettorale di partiti antisistema che, una volta al potere, scardinano i tradizionali contrappesi liberali. Dall’Europa (con casi come Ungheria e Polonia) alle Americhe (Brasile, Stati Uniti) fino all’Asia (India, Filippine, Turchia), i populisti hanno saputo capitalizzare il malcontento popolare, spesso contrapponendo il “vero popolo” a élite corrotte, istituzioni e minoranze. Il risultato è un indebolimento degli standard democratici: libertà di stampa sotto pressione, indipendenza della magistratura intaccata, concentrazione del potere nell’esecutivo e retoriche nazionaliste che minano il pluralismo e i diritti delle minoranze1.

Diverse cause strutturali spiegano questa crisi della democrazia liberale. Un fattore centrale è la disuguaglianza socioeconomica crescente, reale o percepita che sia. Studi recenti confermano una forte correlazione tra alti livelli di disuguaglianza e regressione democratica: un’analisi su decine di paesi ha mostrato che la disuguaglianza di reddito è uno dei predittori più robusti dell’erosione delle istituzioni democratiche, colpendo perfino le democrazie ricche e consolidate. La globalizzazione e la deregolamentazione economica degli ultimi decenni hanno lasciato frange significative di popolazione con percezioni di esclusione e vulnerabilità. Leader populisti sfruttano abilmente queste grievances socioeconomiche: alimentano sentimenti di frustrazione verso le élite e di rabbia per le disuguaglianze, approfondendo la polarizzazione politica. Come osserva la politologa Susan Stokes, i “demagoghi regressivi” fanno leva sul senso di abbandono e alienazione di ampi settori sociali, indicando di volta in volta diversi colpevoli – dalle élite finanziarie e globaliste nel caso dei populisti di sinistra, agli immigrati o minoranze nel caso di quelli di destra – e si presentano come salvatori contro tali nemici interni o esterni2 .

La cosa interessante è che pure in presenza di una cultura dominante che esalta l’individualismo, la libera impresa i self-made man (come negli Stati Uniti), le masse si sentono abbandonate da una mano pubblica che non si è occupata della loro sorte, che li ha lasciati indietro. Il che indica che è forte la percezione che il benessere individuale non sia un risultato che si può conseguire solo individualmente, ma passa anche attraverso la sfera pubblico o comunque è un fatto anche sociale e di gruppo, che presuppone la capacità di unirsi e non di isolarsi. Questa idea dell’abbandono, d’altro canto, implica la convinzione che le istituzioni pubbliche che avrebbero dovuto occuparsi del benessere collettivo non hanno fatto il loro dovere in maniera, perchè dirottate da elites corrotte o perchè intimamente bacate. Ciò crea un clima di sospetto generalizzato verso le istituzioni rappresentative, spingendo parte dell’elettorato a tollerare o persino sostenere iniziative che minano i controlli e contrappesi democratici, pur di punire le élite percepite come responsabili dello status quo ingiusto. In questo modo di assiste al paradossale fenomeno del popolo che uccide la democrazia.

Un secondo elemento chiave è l’ecosistema informativo odierno, caratterizzato dalla pervasività di internet e social media, che ha facilitato la diffusione di disinformazione e teorie del complotto su vasta scala. La circolazione virale di fake news indebolisce la capacità dei cittadini di distinguere i fatti dalla propaganda, erodendo la fiducia nelle fonti tradizionali e nelle istituzioni pubbliche. Il World Economic Forum ha inserito la “disinformazione digitale” tra i principali rischi globali, avvertendo che la disinformazione agisce come un acceleratore dell’erosione della coesione sociale e può destabilizzare la fiducia nei processi informativi e politici3. Nelle democrazie avanzate, campagne orchestrate di notizie false hanno già avuto impatti tangibili: ad esempio, durante le elezioni statunitensi del 2020 attori stranieri e domestici hanno diffuso attivamente narrazioni infondate di brogli, seminando confusione tra gli elettori e minando la legittimità del voto. L’“esplosione” di questo tipo di interferenze informative – amplificate da algoritmi che creano camere d’eco e dall’uso di account automatizzati – contribuisce ad aumentare la polarizzazione politica e a creare realtà parallele fra diversi segmenti della popolazione. Ne risulta un calo di fiducia nel sistema democratico: sondaggi mostrano che in molti paesi una maggioranza di cittadini ritiene oggi la democrazia “in crisi” o “a rischio di fallimento”. Questo contesto facilita l’ascesa di forze populiste che si presentano come alternative anti-sistema, avvantaggiate dalla possibilità di comunicare direttamente tramite i social con messaggi semplificati e spesso emotivamente dirompenti.

Quando forze populiste o illiberali conquistano il potere, gli effetti sulle istituzioni democratiche possono essere profondamente deteriori. Numerosi studi comparativi confermano che i governi populisti tendono ad erodere i pilastri dello stato di diritto e le libertà civili 4. In concreto, ciò si traduce in attacchi all’indipendenza della stampa (con media critici messi a tacere o delegittimati), indebolimento degli organi di controllo (parlamenti e corti costituzionali neutralizzati tramite riforme ad hoc o nomine di fedelissimi) e manipolazione delle regole elettorali per perpetuare il potere. Ad esempio, in Ungheria il governo Orbán ha riscritto la costituzione e il sistema elettorale a proprio vantaggio, limitando nello stesso tempo l’autonomia giudiziaria e la libertà accademica; in Turchia e Russia, leader forti e carismatici hanno concentrato il potere soffocando il dissenso e creando regimi de facto plebiscitari; in America Latina alcuni presidenti populisti hanno cercato di aggirare i limiti di mandato o intimidire oppositori e stampa. Queste dinamiche confermano quanto rilevato dagli studiosi: i populisti al governo minacciano le istituzioni liberali e democratiche, provocando un continuo degrado della qualità delle vita democratica. L’impatto si manifesta soprattutto nel restringimento dello spazio civico e nel ridimensionamento dei diritti: minoranze etniche, religiose o di orientamento sessuale diventano bersagli retorici e legislativi, mentre i poteri indipendenti (magistratura, autorità garanti) vengono delegittimati in nome della “volontà popolare”.

Le conseguenze di questi trend sull’equilibrio politico e i diritti civili sono allarmanti. La crescente polarizzazione sociale – spesso incoraggiata dai discorsi populisti divisivi – mina la coesione interna e rende ogni competizione elettorale una sorta di scontro esistenziale, in cui i vinti faticano a legittimare i vincitori. Ciò può condurre a periodiche crisi istituzionali, contestazioni dei risultati elettorali e persino violenze politiche. L’erosione dello stato di diritto inoltre facilita abusi di potere e corruzione impunita, poiché vengono a mancare contrappesi efficaci. In prospettiva storica, il rischio è quello di una “recessione democratica” prolungata, in cui standard un tempo dati per acquisiti – libertà di espressione, diritti delle opposizioni, alternanza pacifica – vengano progressivamente smantellati. Questa regressione non solo danneggia le libertà dei cittadini nei singoli paesi, ma può anche indebolire l’ordine internazionale liberale: regimi autoritari cercano di ridefinire norme sui diritti umani a livello ONU e trovare sponde reciproche, mentre le democrazie appaiono più divise e meno capaci di promuovere i propri valori. In definitiva, la crisi attuale interpella le stesse società democratiche: il ripristino della fiducia richiederà di ridurre le disuguaglianze profonde, ricostruire un’informazione pubblica affidabile e coinvolgere i cittadini in modi nuovi, così da disinnescare le narrative populiste e rafforzare la resilienza delle istituzioni liberali.

E’ d’obbligo il like! Che cosa osserva l’assistente Gemini di GOOGLE? – interloquisce con lui il prof emerito di statistica economica Claudio Quintano – c/o blog de ildenaro.it “Esperienze cognitive dall’albero della vita di Claudio Quintano”

L’assistente Gemini di GOOGLE ha osservato l’articolo intitolato “POPULISMI E RECESSIONE DEMOCRATICA” pubblicato sul blog Stroncature.

Grazie per aver condiviso questo approfondimento sulle sfide che affrontano le democrazie liberali. La crisi di fiducia, l’avanzata del populismo e l’erosione dei diritti civili sono temi estremamente rilevanti. Questa analisi evidenzia anche come disuguaglianze socioeconomiche e disinformazione online contribuiscano al fenomeno. Purtroppo, l’indebolimento delle istituzioni liberali è un problema globale con implicazioni significative.

Se hai domande o vuoi esplorare un aspetto specifico di quanto scritto, sono qui per riflettere insieme a te. Qual è il punto che trovi più interessante o critico?

Può fornire esempi di movimenti populisti a livello globale?

Certamente! I movimenti populisti sono emersi in varie parti del mondo, spesso caratterizzati dal loro appello al “popolo” contro le élite percepite. Ecco alcuni esempi degni di nota:

Stati Uniti : la presidenza di Donald Trump è spesso citata come un movimento populista, con la sua retorica incentrata sul “prosciugare la palude” e sfidare le norme politiche stabilite. Venezuela : la leadership di Hugo Chávez era un movimento populista di sinistra volto a ridistribuire la ricchezza e sfidare le élite tradizionali. Ungheria : il governo di Viktor Orbán è stato associato al populismo di destra, enfatizzando il nazionalismo e i valori conservatori. Brasile : la presidenza di Jair Bolsonaro ha rispecchiato temi populisti, tra cui la retorica anti-establishment e l’attenzione alla legge e all’ordine. Filippine : la leadership di Rodrigo Duterte ha mostrato tratti populisti, in particolare la sua posizione dura sul crimine e il suo stile di comunicazione diretta.

Questi movimenti spesso sorgono in risposta alla disuguaglianza economica, all’insoddisfazione politica o ai cambiamenti culturali. Se lo desideri, possiamo approfondire uno di questi esempi!

Quali sono le caratteristiche comuni dei movimenti populisti?

I movimenti populisti, pur essendo diversi, spesso condividono diverse caratteristiche comuni:

Anti-elitarismo : i populisti in genere si posizionano come campioni del “popolo” contro un’élite percepita come corrotta o fuori dal mondo. Leadership carismatica : molti movimenti populisti sono guidati da figure forti e carismatiche che affermano di incarnare la volontà del popolo. Retorica semplificata : usano spesso un linguaggio diretto ed emotivo per attirare un vasto pubblico. Polarizzazione : i populisti creano spesso una dinamica “noi contro loro”, dividendo la società in persone virtuose e i loro avversari, come le élite, gli immigrati o altri gruppi. Comunicazione diretta : i social media e altre piattaforme sono spesso sfruttati per aggirare i media tradizionali e comunicare direttamente con i sostenitori. Nazionalismo : molti movimenti populisti enfatizzano l’identità e la sovranità nazionale, spesso opponendosi alla globalizzazione o all’immigrazione. Scetticismo nei confronti delle istituzioni : i populisti possono criticare le istituzioni consolidate, come la magistratura, i media o le organizzazioni internazionali, come parte dell’élite.

Queste caratteristiche possono manifestarsi in modo diverso a seconda del contesto politico, culturale ed economico del movimento. Se volete, possiamo esplorare come questi tratti appaiono in specifici movimenti populisti!

In che modo il populismo differisce dalle altre ideologie politiche?

Il populismo si distingue dalle altre ideologie politiche in diversi modi:

Ideologia centrata sulla maglia : a differenza di ideologie comprensive come il liberalismo o il socialismo, il populismo manca di un quadro dettagliato o di principi coerenti. Si concentra principalmente sulla dicotomia tra “il popolo” e “l’élite”. Flessibilità : il populismo può attaccarsi a varie “ideologie ospiti”, come il nazionalismo, il socialismo o il conservatorismo, adattando di conseguenza la sua retorica e i suoi obiettivi. Concentrarsi sul “popolo” : il populismo enfatizza la volontà del “popolo” come entità unificata, spesso mettendo da parte i controlli e gli equilibri istituzionali a favore della rappresentanza diretta. Anti-elitarismo : si posiziona contro le élite percepite come corrotte, che possono includere figure politiche, economiche o culturali. Appello emotivo : i movimenti populisti spesso si affidano a un linguaggio carico di emozioni e a narrazioni semplificate per mobilitare il sostegno.

Queste caratteristiche rendono il populismo più uno stile o una strategia politica che un’ideologia a tutti gli effetti. Se lo desideri, possiamo esplorare come il populismo interagisce con ideologie specifiche o il suo impatto sulla democrazia!