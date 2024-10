Sulla scacchiera dell’HBtoo a Coroglio sfila la sposa-regina di Atelier Emé Napoli

In un’atmosfera underground tra luci soffuse e ambientazioni misteriose, l’HBtoo in via Coroglio ha fatto da set per la presentazione della collezione Sposa 2025 di Atelier Emé Napoli, brand di abiti da sposa e cerimonia del gruppo Oniverse Calzedonia.

É stato uno show di grande impatto visivo, uditivo, olfattivo… in una parola, emotivo, che ha suscitato nei suoi ospiti ancora una volta la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di unico, personalizzato e ricercato proprio come ciascun abito che compone la collezione di un brand esempio di eccellenza sartoriale.

Il concept ideato da Martina de Gregorio un evento corale orchestrato a più voci che celebra l’amore nelle sue tinte più forti, il bianco e il nero, come negli scacchi. In cui a vincere la partita è chi ha la migliore strategia che è sempre quella dettata dai sensi.

Sotto la direzione della production manager Maddalena Liardo tra luci ed effetti smocky, nuvole di fumo e riproduzioni di scacchi, con la regia di Vittorio Iumiento, l’obiettivo di fotografo e videomaker col marchio Obiettivi d’Arte a dare il taglio da fashion show.

Lo show di acrobatiche performers in bianco e nero con scenografici copricapi a forma di pedine degli scacchi ha dato il via alla sfilata.

Sono stati gli abiti da sposa della collezione 2025 a trionfare su una ideale scacchiera composta da black carpet tra figure di maxi scacchi e composizioni di floral design con un tocco di magenta di Claudia De Luca; gli abiti raffinati, femminili, puri, eterei, protagonisti e per tutte le taglie e shaping. Un cast di modelle dal look variegato e internazionale a dare l’impronta cosmopolitan riproposta anche nello styling di make up di Benedetta Riccio e capelli di Team Leo.

Al momento di accomodarsi la voce narrante di Veronica Maya ha introdotto gli ospiti al concept della sfilata: l’amore inteso come strategia dove qualunque piano si possa ipotizzare verrà sempre modificato in seguito alla mossa dell’avversario, che poi nella vita si chiama destino. Nel gioco degli scacchi la donna, chiamata anche Regina, è considerato il pezzo più potente poiché gode della mobilità maggiore. Il Re può muoversi solo di una casella, ma la regina … LEI fa quel che vuole!

Momento di suspence… gli ospiti bendati hanno sperimentato una sense experience sviluppando l’olfatto con pouf di profumo spruzzati al momento di Essentia Parfum bar.

Uno show che sin dall’inizio è stato attrattivo, dal momento in cui gli ospiti sono stati catturati dallo special welcome dove varcare la misteriosa the Checkmate Room alias stanza degli scacchi con pareti tappezzate in pieno mood optical e scacchi di maxi dimensioni curati da This Is love etc e Deggy events.

La conduttrice della serata Veronica Maya insieme alla Brand Ambassador Barbara Petrillo hanno chiamato sul palcoscenico Martina De Gregorio titolare di Atelier Emé Napoli nonché deus ex machina di questo ambizioso evento che in elegante tailleur bianco di pizzo ha ringraziato tutti i presenti. Tra i tanti ringraziamenti, i più sentiti e doverosi sono stati rivolti allo straordinario staff Atelier Emé; special thanks anche all’ufficio stampa e pr dell’agenzia di comunicazione Le Mille Me Communication di Mila Gambardella, alla sinergia e supporto del wedding planner Andrea Russo.

In sottofondo eppur protagoniste le musiche iconiche in versioni speciali mixate dalla DJ Ludovica Cicci che hanno coinvolto e animato il pubblico dando un ritmo per tutta la durata della sfilata.

Il gran finale è stato affidato alle note di chitarra elettrica in mood rock romantic aprendo la strada alla meravigliosa voce forte e delicata della cantante Meggie.

Tappa obbligatoria i mini shot di Vesuvius Gin e i cioccolatini sempre in tema black & white di Celestina Pasticceria.

In abiti Atelier Emé, Fabiola Sciabarrasi, Romina Giamminelli, Benedetta Riccio, Madre Natura Cecylis Zelies, le attrici Antonella Prisco e Gina Amarante.

Immancabili le Emé girls, le influencer partenopee tra cui Marica Ferrillo, Roberta Ascione, Mery Casertano, Brigida Abbruzzese, Arianna Borzacchiello, Laura Borzacchiello, Raffaella Ferrigno, Elena Giada, Anna Di Meglio, Raffaella Scuotto, Giulia Coppini, Laviania Mauro, Miriam Landi, Annalisa Di Martino, Giovanna De Donato, Marjara Petito, Simona Illiano, Alessia Sica, Giulia Coppini, Sofia Paliotto, Lavinia Mauro, Miriam Landi. Non sono mancate le wedding planner e attori del settore Wedding.