Sulla via dell’Alaska, senza correre il rischio di rimanere folgorati. A Zelensky è andata ancora bene

Fra tre giorni sarà Ferragosto e si preannuncia di fuoco da diversi punti di vista. Intanto si è appena alzata una folata di vento artico sull’Ucraina. Quanto sta accadendo nei luoghi dove fervono i preparativi dell’incontro al vertice di ferragosto tra Trump e Putin, dal punto di vista della sostanza non arricchiscono granchè il il novero degli argomenti all’ordine del giorno.

Il Circolo Ricreativo della Coldiretti del villaggio, anche quest’anno, a ferragosto funzionerà regolarmente. Nel frattempo sono diversi gli associati che la sera, dopo cena vanno là per bere una birra ghiacciata. In più fanno in modo di carpire i fatti salienti della giornata a quelli meglio edotti.

Tale comportamento merita di essere incentivato: permette di valutare all’origine i fatti che vanno considerati meglio perché meritevoli di analisi più approfondite, tanto per arrivare a un giudizio più sereno. Prima di presentare il sunto di ciò che potrebbe avvenire il 15, è opportuno valutare la risposta a viva voce di un ristretto numero degli avventori presenti, quando hanno appreso in diretta da Trump che, contrariamente a quanto avevano riportato i mezzi dell’informazione, il Presidente Ucraino Zelensky non parteciperà all’ incontro. Dai tavolini del circolo si è levata una voce ironica che ha narrato di quel che subì un loro collega quando chiese al parroco se fosse stato possibile battezzare il bambino da lontano.