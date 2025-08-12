Fra tre giorni sarà Ferragosto e si preannuncia di fuoco da diversi punti di vista. Intanto si è appena alzata una folata di vento artico sull’Ucraina. Quanto sta accadendo nei luoghi dove fervono i preparativi dell’incontro al vertice di ferragosto tra Trump e Putin, dal punto di vista della sostanza non arricchiscono granchè il il novero degli argomenti all’ordine del giorno.
Il Circolo Ricreativo della Coldiretti del villaggio, anche quest’anno, a ferragosto funzionerà regolarmente. Nel frattempo sono diversi gli associati che la sera, dopo cena vanno là per bere una birra ghiacciata. In più fanno in modo di carpire i fatti salienti della giornata a quelli meglio edotti.
Tale comportamento merita di essere incentivato: permette di valutare all’origine i fatti che vanno considerati meglio perché meritevoli di analisi più approfondite, tanto per arrivare a un giudizio più sereno. Prima di presentare il sunto di ciò che potrebbe avvenire il 15, è opportuno valutare la risposta a viva voce di un ristretto numero degli avventori presenti, quando hanno appreso in diretta da Trump che, contrariamente a quanto avevano riportato i mezzi dell’informazione, il Presidente Ucraino Zelensky non parteciperà all’ incontro. Dai tavolini del circolo si è levata una voce ironica che ha narrato di quel che subì un loro collega quando chiese al parroco se fosse stato possibile battezzare il bambino da lontano.
Sulla via dell’Alaska, senza correre il rischio di rimanere folgorati. A Zelensky è andata ancora bene
