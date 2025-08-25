di Nico Dente Gattola

Ho preso il libro di Michele Bisceglia “Sulle mie spalle dentro il mio cuore. Rinascere lungo il cammino di Santiago” ad una presentazione e complice la pausa estiva mi sono deciso a leggerl , ritardo accumulato non per disinteresse o mancanza di tempo, ma perché avevo intuito che meritava una lettura non superficiale e soprattutto perché ero convinto che avrebbe generato in me una serie di riflessioni che la pausa agostana avrebbe contribuito a valorizzare.

Ebbene a scanso di equivoci lo dico subito: il libro mantiene tutte le premesse e alla fine lascia spazio ad una serie di riflessioni e devo dire che per quanto sto imparando a conoscerlo, rispecchia in pieno l’autore Michele Bisceglia, il suo percorso di vita , attraversato dal grave lutto la perdita della giovane figlia Diana.

Davanti ad un dolore del genere sarebbe logico aspettarsi un testo colmo di dolore, di tristezza perché un simile evento è fuori da ogni logica e di regola lascia spazio ad un dolore senza fine che fa chiudere in se stessi e provoca una chiusura totale verso l’esterno.

Michele al contrario ci consegna un testo assolutamente originale che riesce a trasmettere un messaggio di speranza, il tutto condito da una profonda serenità senza mai nascondere il peso che l’autore si porta dentro.

Una narrazione che ha come teatro il Cammino di Santiago compiuto dall’autore che, qui sta l’originalità, invece di una cronaca o meglio di un diario della sua esperienza, sceglie una forma come dire “romanzata”, meglio: una narrazione con il tono del racconto che coinvolge sin dalla prima pagina il lettore, il quale ha quasi la sensazione di compiere anche lui il cammino ed ecco quindi che la narrazione si anima di tante figure, che siano vere o meno non ha rilevanza, portatrici in ogni caso di un messaggio autentico e credibile.

Su tutte Pedro che appare come una sorta di guida dell’animo di Michele che l’aiuta a trovare la via maestra e a orientare nel modo corretto il suo pensiero, insomma non è esagerato definirlo come un vero e proprio angelo custode che non lo lascia mai per tutto il tragitto.

Pedro è molto di più di semplice compagno di viaggio, è l’alter ego di Bisceglia che gli consente di trasmettere al lettore con toni familiari il suo messaggio, di porre in risalto le tante emozioni che affollano la sua mente e il suo cuore al punto che il cammino di Santiago diventa una metafora di come reagire alle avversità della vita, un qualcosa che va oltre il libro e di cui ogni lettore dovrebbe essergli grato .

Anzi si può dire che il cammino raffigura l’intera vicenda umana da Michele vissuta e rappresenta idealmente il suo modo di scegliere giunto ad un bivio della sua vita tra la negatività e la positività, un bivio davanti al quale ognuno di noi si trova tante volte nella sua esistenza ed anche per questo si avverte la sensazione di compiere questo percorso insieme, di esserci stati con lui in quei luoghi e con tutti i personaggi che insieme a Pedro hanno popolato la storia.

Ecco che il bosco che si trova ad attraversare rappresenta il buio che ha vissuto , buio che però andava affrontato e vissuto per essere vinto, perché sia chiaro i pensieri negativi, le paure, le negatività fanno parte della nostra personalità e noi dobbiamo imparare a confrontarci con loro e a non farci sopraffare.

E sì, perché per l’autore questo è molto di più di un semplice viaggio o ancora di più (sia pur nella sua rilevanza ) di un Pellegrinaggio ma è piuttosto un cammino verso una nuova consapevolezza di se stesso e verso una nuova dimensione; non è quindi solo un semplice percorso come dire religioso ma una presa di coscienza sulle vicende della sua vita e di come si possa al contempo convivere con un dolore ma senza darla vinta alle tante energie negative che inevitabilmente ne conseguono e che potrebbero condizionare la vita.

La lezione che di pagina in pagina Michele ci consegna è che il passato non può essere modificato e non torna più e che avendo fatto tutto quello che potevamo fare, occorre vivere il tempo presente, senza dare possibilità al passato di condizionare il presente con inutili sensi di colpa: inutili perché in ogni caso ciò che è accaduto è ormai parte del nostro vissuto bello o brutto che sia e i pensieri non devono affollare la nostra mente perché alla lunga finiranno con il generare solo negatività.

Dal tono della scrittura, dai pensieri che scaturiscono dalla sua penna si comprende come l’autore creda realmente in tutto ciò e non a caso il testo è assolutamente scevro da ogni retorica e tanto meno ha un tono didattico, poiché non pretende di voler impartire alcuna lezione di vita, ma vuole semplicemente rendere una testimonianza: sta poi a chi si trova a leggere comprenderne il messaggio .

Una cosa però va chiarita, ovvero che il libro non contiene alcun invito a rimuovere o cancellare un evento luttuoso né tanto meno che bisogna andare avanti dimenticando quello che è stato, sarebbe una considerazione sin troppo banale e alla fine il libro non avrebbe ragione, perché siamo tutti capaci di farlo, ma significa al contrario nella consapevolezza dell’immutabilità di un evento negativo, riuscire ad avere ancora una prospettiva.

In questo modo si può convivere con il dolore , che viene collocato nella giusta dimensione e non è esagerato dire che questa è una lezione di vita che vale per ogni istante della nostra esistenza poiché Bisceglia ci fa capire che occorre guardare alla vita con una certa dose di ottimismo e senza mai farsi sopraffare dai pensieri negativi , anzi al contrario occorre sempre partire da ciò che di positivo ci accade nel corso di una giornata, positività che deve sempre prevalere sulla negatività.

Sta ad ognuno di noi fare la scelta migliore quando la vita ci richiede uno scatto di reni, poiché davanti alle avversità è ognuno di noi scegliere come orientare la propria vita, magari dando il giusto valore alle cose che abbiamo, maturando una nuova consapevolezza perché secondo l’autore è sempre questione di come noi approcciamo la vita e questo libro né è la testimonianza migliore; dare sfogo esclusivamente al dolore non avrebbe consentito ai pensieri positivi di Michele di vedere la luce e non è piaggeria ma avremmo avuto un libro differente.

Un libro che proprio per come è stato scritto lascia qualcosa e mi si perdoni per quanto mi riguarda anche come credente.

E si perché ancora oggi non posso non pensare alla distinzione tra credente e fedele con il primo che crede sulla scorta di precetti religiosi che riceve sin dall’infanzia, mentre il fedele è colui che invece pratica la propria fede senza preconcetti , perché l’atto di fede è in fin dei conti” un salto nel buio”.

Ora si può essere d’accordo o meno, ma per quanto mi riguarda questo passaggio del libro per me è stato fonte di riflessione e inevitabilmente ha portato ad interrogarmi ,perché le domande che si fa Michele nel libro , presto o tardi sono domande che tutti ci facciamo, suo merito è anche quello di aiutarci a riflettere.

Per dire a chi non è capitato di porsi domande sul senso dell’esistenza e qui non posso che concordare con Michele, secondo cui la vita è in realtà follia , cui la ragione piaccia o meno si oppone perché tesa a condurci a dei parametri fissati spesso in modo asettico laddove è stata la follia a dar inizio alla vita.

Sia chiaro ci troviamo davanti ad un testo che non è un inno al materialismo a vivere la vita giorno per giorno e tanto meno una critica alla fede anzi il contrario perché “ sulle mie spalle dentro il mio cuore” è prima di tutto un grande atto di fede ,un vero e proprio inno all’amore , perché solo l’amore può generare positività.

Ora alla fine di tutto ma si tratta del mio punto di vista(del resto ogni lettore ha la sua opinione frutto delle sensazioni maturate) il messaggio che rimane sta che non bisogna aver timore nell’accettare la scomparsa di una persona cara, perché questa rimane in realtà sempre con noi e soprattutto non può essere ingabbiata dalla negatività del lutto e non a caso Michele saluta la sua adorata Diana davanti al mare, consapevole che era stata sempre con lui per tutto il viaggio.