di Bianca Desideri

“Sulle orme dello sposalizio della Vergine. Fatti e misfatti intorno al dipinto di Raffaello”, è il suggestivo titolo scelto dall’Autore Giuseppe Alpini per il suo libro, per i tipi di Effigi Edizioni. Da un elemento araldico da egli stesso notato in un ovale di Castiglion Fiorentino, di cui è stato sindaco (1993-2001), parte lo studio per stabilire il casato di appartenenza dello stemma e da questo un viaggio a ritroso nel tempo che lo ha portato a scoperte molto interessanti. Fra queste la ricostruzione del legame tra l’opera di Raffaello “Sposalizio della Vergine” e la sua città Castiglion Fiorentino.

La ricerca parte dalla Storia della Terra di Castiglion Fiorentino, pubblicata dall’erudito Giuseppe Ghizzi che nella seconda metà dell’Ottocento ha raccolto le testimonianze della storia locale.

Dalla documentazione l’Autore risale alla genealogia della famiglia Velluti, eredi degli Albizzini, che, in tale veste, era stata compatrona di un “quadro dello Sposalizio della Madonna di Raffaello da Urbino che stava nell’altare gentilizio Albizzini in Chiesa di san Francesco di detta Città qual quadro nel 1798 all’entrare dei Cisalpini della Legione Bresciana venuti in detta Città a proclamare la Repubblica democratica, fu regalato al Generale Lechi dalla Guardia di Città…”.

Un viaggio interessante alla scoperta delle origini di un capolavoro, a partire dalla stessa motivazione della scelta del soggetto per la realizzazione del quadro, che viene analizzato da Alpini insieme alle vicende storiche in cui la tela stessa è stata coinvolta, ivi compresi i vari spostamenti per salvaguardarla durante le vicende belliche, per giungere ai nostri giorni.

Nella sua prefazione al volume, arricchito da illustrazioni, il professor Ivo Biagianti sottolinea come in “molte parti del volume si nota un tentativo di integrazione fra approccio storico-artistico ed etno-antropologico, caratteristico della formazione dell’autore, che cerca di cogliere lo spirito delle genti che hanno abitato per secoli la montagna appenninica fra Umbria, Romagna, Montefeltro, Alta Valtiberina”.

Un volume che, con una scrittura chiara e definita, riesce a intrecciare elementi della cultura popolare con quelli di cultura alta in un viaggio virtuale attraverso secoli, storie e arte.