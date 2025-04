Sulle orme di Iside nasce l’associazione ISIDIS ROUTE

di Fiorella Franchini

L’ISIDIS ROUTE è un progetto nato con l’obiettivo di ricostruire, su basi storiche, antropologiche e religiose, l’itinerario culturale legato al culto della dea Iside. Dall’Egitto i suoi riti si diffusero prima in Campania e a Roma, per poi estendersi a tutto l’Impero romano, lasciando significative testimonianze in molte località d’Italia e d’Europa.

L’associazione riunisce una comunità multidisciplinare composta da studiosi delle religioni, ricercatori, filologi, musicologi, archeologi, operatori del turismo esperienziale, rievocatori storici, artisti, scrittori, giornalisti, blogger, artigiani. Tutti uniti da un obiettivo comune: coinvolgere attivamente territori e istituzioni nella scoperta e nella valorizzazione del patrimonio archeologico, condividendo al contempo la ricchezza culturale dell’antico Egitto e dei Paesi del Mediterraneo. Il percorso si sviluppa idealmente lungo la rotta di Iside, simbolo di connessione tra culture, epoche e popoli dalle identità diverse.

Affiliata alla FIDAM (Federazione Italiana Amici dei Musei), l’ISIDIS ROUTE è parte integrante della rete internazionale World Friends of the Museum. Alla guida dell’associazione è stata eletta, in qualità di Presidente, l’imprenditrice sannita Petronilla Liucci, Operatore di Turismo Esperienziale Campania. La Presidenza del Comitato Scientifico è stata invece affidata al Prof. Massimiliano Nuzzolo, Ordinario di Egittologia presso l’Università degli Studi di Torino, membro scientifico dell’Istituto Francese di Archeologia al Cairo. Il prof. Nuzzolo ha svolto attività di ricerca presso l’Università Carlo IV di Praga ed è stato insignito nel 2022 del prestigioso “Premio Amedeo Maiuri”.

L’ISIDIS ROUTE rappresenta un vero e proprio itinerario culturale finalizzato alla promozione turistica attraverso esperienze immersive: un percorso di Turismo Esperienziale e Cammini alla scoperta del paesaggio, della sostenibilità ambientale e della green economy. Attraverso una serie di iniziative e l’utilizzo di linguaggi contemporanei nella comunicazione e nella didattica, l’associazione sostiene lo sviluppo e il recupero della memoria storica, l’educazione al Patrimonio, la promozione di musei, parchi e aree archeologiche, nonché di beni immateriali legati all’enogastronomia, al benessere personale e al rispetto per l’ambiente.

L’ISIDIS ROUTE si inserisce, inoltre, all’interno delle dinamiche promosse dalle future “Città UNESCO Testimonial del Patrimonio”, che ambiscono a diventare autentici incubatori di esperienze culturali, capaci di generare coesione sociale, creatività condivisa e nuove opportunità occupazionali nei settori dell’ospitalità, della ristorazione, dell’artigianato, dei trasporti e del tempo libero.

Iside, protettrice dei naviganti, diventa simbolo e testimonial di un viaggio nello spazio e nel tempo, per condividere, nei diversi paesi e nelle diverse culture d’Europa, un eredità viva, ricchissima di suggestioni e di possibilità di crescita collettiva.