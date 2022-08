Summer Day Music Fest: Antonio Scafuri selezionato per il Mei

È ufficiale: Antonio Scafuri si esibirà sul palco del Mei, il più importante festival della musica indipendente italiana.

È stato Marco Mori, producer, talent-scout e componente del comitato direttivo del Meeting degli Indipendenti, a dare l’annuncio durante il gala del Summer Day Music Fest di Terracina, individuando nel cantautore napoletano il talento da premiare con questa occasione nel corso dell’appena conclusa VII edizione della kermesse.

«Qui non ci sono targhe e coppe, ma opportunità», è stato il commento di Franco Iannizzi, discografico di fama e direttore artistico della manifestazione patrocinata dalla Regione Lazio. E Scafuri è davvero grato sia per la possibilità che gli è stata donata che per i tre giorni appena trascorsi: «È stata un’esperienza bellissima, dal lato professionale certamente, ma soprattutto dal punto di vista umano. Ho avuto la possibilità di conoscere persone vere, oltre che artisti, che come me hanno sogni, emozioni, speranze. Ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa, e spero in futuro che le nostre strade si incroceranno ancora, magari anche per delle collaborazioni. Ringrazio di cuore chi ha voluto offrirmi l’occasione di esibirmi al Mei, farò di tutto per dimostrare di averla meritata».

Quelli del Sdmf sono stati giorni davvero intensi per Antonio. Selezionato in un gruppo di 40 artisti provenienti da tutta Italia, ha partecipato alle masterclass con professionisti della musica dei più svariati settori, come Maria Grazia Fontana, Ciro Barbato, Monica Nassisi, Rory Di Benedetto, Massimo Bonelli e, appunto, Marco Mori. Nelle serate del 28 e 29 luglio si è esibito con due suoi brani inediti (Me Manc’ e Solo), rientrando nel ristretto gruppo di 14 invitati che si sono esibiti al gala conclusivo della manifestazione. E proprio al momento dell’arrivederci alla prossima edizione, al termine di una serata ricca di emozioni che non ha l’obiettivo di nominare dei vincitori stile contest, ma solo di creare rete e belle occasioni, è arrivato il lieto annuncio.

Continua, dunque, l’estate brillante di Antonio Scafuri, dopo il premio speciale nella finale del contest “IVisionatici” di Roma e la conquista del pubblico dei Foja nell’opening act di Pomigliano d’Arco. Nel frattempo, non manca il lavoro in studio di registrazione per mettere a punto il suo primo Ep di inediti e prepararsi all’importante appuntamento sul palco del Mei.