Summer Fancy Food 2024, Coldiretti a New York tra italian sounding e difesa della Dieta mediterranea

Dalla falsificazione delle eccellenze del made in Italy a tavola alla difesa della Dieta Mediterranea sempre più sott’attacco delle grandi multinazionali del cibo. Il modello alimentare simbolo di longevità che dall’Italia si è esteso alle tavole di tutto il mondo, a partire dagli Usa, sarà al centro delle iniziative di Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia, in collaborazione con Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), al più importante evento fieristico mondiale dedicato alle specialità alimentari, il Summer Fancy Food 2024 di New York che apre domenica 23 giugno alle ore 10, al Padiglione Italia, stand n.2718.

Per l’occasione verrà allestita l’esposizione-confronto tra alcune delle specialità più famose del made in Italy a tavola messe assieme alle più smaccate imitazioni scovate dalla Coldiretti nei supermercati americani, con gli ultimi dati sul fenomeno dell’Italian sounding negli States.

Lunedì 24 giugno l’appuntamento si sposta al Farmers Market Grow NYC di Union Square a New York, nella prima giornata dedicata alla Dieta mediterranea negli Usa.

Nel più famoso mercato contadino della Grande Mela, insieme al Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop e a quello del Grana Padano Dop, gli agricoltori della Coldiretti si metteranno all’opera coinvolgendo le famiglie newyorchesi in una vera e propria “Scuola di Dieta Mediterranea” a cielo aperto. Preparazione della pasta fatta in casa con i cuochi contadini, della mozzarella di bufala insieme allo storico casaro Mimmo La Vecchia, oltre a offrire una degustazione di prodotti tipici della Dieta Mediterranea.

Per l’occasione sarà divulgata anche l’analisi su “Gli americani alla prova della Dieta Mediterranea”.