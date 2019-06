Summer Fashion Beach: una serata di moda, cultura ed eccellenze napoletane al Circolo Posillipo

Grande successo con più di 300 selezionati ospiti al Circolo Posillipo per il Summer Fashion Beach 2019, la serata evento all’insegna della moda, della cultura e delle eccellenze partenopee ideata dall’architetto Giancarlo Coppola Rispoli con la collaborazione dell’Associazione “Alla foce del Sebeto” presieduta da Silvana Geirola, che ha visto protagonista il brand napoletano “Vesuvius fiori di Corallo” della stilista Ginevra Giannattasio.

Nel corso della serata, presentata da Enzo Agliardi e Cinzia Lintas, dodici modelle e indossatrici hanno sfilato con gli abiti firmati “Vesuvius Fiori di Corallo”, disegnati dalla Giannattasio e realizzati dalla Sartoria Mani di Fata di Annamaria di Leva in collaborazione con Ugo Cilento, due dei quali dedicati al Real Sito di Carditello e a Matera capitale europea della Cultura 2019.

.Sono stati inoltre assegnati riconoscimenti a personalità che si sono distinte nei settori cultura, economia, moda e sociale come Riccardo Maria Monti (ad di Triboo e già presidente dell’Ice e di Italferr), premio manager campano di eccellenza e “ambasciatore del Sud” nel mondo; Luigi Nicolais (presidente del Real Sito di Carditello e già Ministro dell’Innovazione) e Roberto Formato (direttore del Real Sito di Carditello) per la valorizzazione della Reggia di Carditello e l’impegno a favore della Legalità; Amedeo Manzo (presidente della Banca di Credito Cooperativo Bcc Napoli), per l’impegno e il sostegno della cultura partenopea; Ugo Cilento (della omonima Sartoria napoletana), Icona e Innovazione della sartoria napoletana; Carlo Claps (avvocato presidente di Aidacon Consumatori), per la tutela quotidiana dei consumatori e dei cittadini; Luigi Carbone (capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze), premiato come musicista per la promozione e la virtuosa contaminazione della musica napoletana: Paride Leporace (Direttore Film Commission Basilicata) per la valorizzazione del territorio lucano attraverso il Cinema; Gino Sorbillo (titolare della pizzeria Sorbillo) “artista” della pizza napoletana nel mondo; Annamaria Di Leva (Sartoria Mani di Fata), premio “mani d oro per la sartoria femminile”. Intermezzi musicali, nel corso della serata, di Alen e Alesol.

Uno degli abiti della collezione è stato dedicato a Matera 2019, prima capitale europea della cultura del Mezzogiorno, che racconta di un Sud creativo capace di offrire possibilità di sviluppo e dare fiducia alle nuove generazioni. “Napoli che incontra Matera – spiega Ginevra Giannattasio – è il Sud che si riscatta con la cultura: ho voluto narrare la storia di questa città senza tempo sull’abito, dipingendo le opere di Dali contemporanee e il Cucù uccello mitologico simbolo della tradizione dell’artigianato lucano”. “Matera 2019 è uno sguardo al passato con un occhio rivolto al futuro”, interviene Enzo Ruju, il professore critico d’arte che ha dipinto l’abito.

Ginevra Giannattasio è stata protagonista inoltre lo scorso 31 maggio di un evento svoltosi al Real Sito di Carditello, “La Musica nel campo di Theresienstad”, promosso dalla Consulta Regionale per la condizione della donna e dall’azienda di moda di Ugo Cilento, produttore di cravatte dal 1780 e ideatore della linea dedicata al cavallo Persano. La stilista ha presentato per l’occasione un abito dedicato alla Reggia di Carditello e raffigurante il Cavallo Real Razza Persano, simbolo della dimora di caccia: “Ho scelto di dedicare la mia creazione – spiega Giannattasio – alla storia di questa Reggia, turbata negli anni nel suo splendore e contaminata nella sua bellezza, che mi è apparsa come un bella donna violata che sta finalmente riprendendo la sua dignità grazie all’ottimo lavoro svolto dal Presidente Nicolais”.

Per l’occasione, l’azienda Delù ha realizzato con lo stesso tessuto dell’abito una pochette che nasce dall’ispirazione di Maria Romano con i figli Francesco ed Enrico de Laurentiis. Delù produce borse artigianali in pelle rese particolari dall’utilizzo di materiali preziosi come applicazioni in bronzo o argento realizzate da artigiani orafi, stoffe pregiate di San Leucio, disegni che richiamano antiche mattonelle della costiera amalfitana e tessuti stampati con fiori e limoni che ricordano il sole e i colori di Sorrento.

Della maison Cilento sono invece il foulard e la cravatta, simbolo del recupero dei valori e delle tradizioni del made in Italy, disegnati per la Razza Persano nel 2016 alla inaugurazione del Real Sito di Carditello.

Il ricavato derivante dalla vendita delle creazioni ispirate al cavallo Persano e al Real Sito supporterà la Reggia di Carditello nella valorizzazione del proprio patrimonio e delle attività in corso. “Collaborazioni che attraversano contesti apparentemente distanti come questa, possono far scaturire forme importanti e innovative di promozione dei beni culturali” osserva il Direttore del Real Sito di Carditello Roberto Formato.