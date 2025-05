Summer Intensive TTStage a Rapallo con le stelle del Balletto: dal 7 al 19 luglio

di Massimiliano Craus

Tanta bella gente a Rapallo in occasione del Summer Intensive TTStage 2025, diretto come sempre e con passione da Tatiana Tassara ed i figli d’arte Martin ed Elvis Nudo dal 7 al 19 luglio. Trinomio vincente che non cambia con il valore aggiunto di Kristian Ratevossian, già danzatore e docente di tecnica Vaganova. Ma i due giovani protagonisti del TTStage sono proprio loro, i due fratelli che porteranno brio, esperienza e qualità a Rapallo. “Da quest’anno sarò solista all’English National Ballet dopo un’esperienza meravigliosa al Finnish National Ballet – racconta Elvis – una compagnia a cui aspiravo andare dopo aver conosciuto meglio il direttore Aaron Watkin. Lui è stato fondamentale in Play List di Forsythe e mi ha aperto la mente. Ora potrò scopire ancora altre sfaccettature della danza all’English e ne sono felice”. Tasselli che dunque si aggiungono per migliorare anno dopo anno la Summer Intensive ed il gala finale, proprio come nella tradizione della Dance & Fashion CIC di Tatiana Tassara. Con i fratelli Nudo però il nome forte è senz’altro anche Ratevossian al TTStage 2025, impegnato al Teatro Bolshoi ai tempi del compianto Yuri Grigorovich, prima di approdare alla Staatsoper Vienna, Nippon Ballet Company Tokyo, Staatsoper Berlin e Deutsche Opera Berlin interpretando il repertorio classico e le coreografie più moderne di Balanchine, Bejart, Lacotte e Petit. “Due settimane di intenso scambio collaborativo di conoscenze – spiega la direttrice artistica – volto a sviluppare e migliorare le abilità di balletto e danza della prossima generazione”. La Dance & Fashion CIC ha curato tutto nei minimi dettagli, pronta ad accogliere il popolo della danza affezionato al TTStage ed agli ospiti illustri che arricchiranno le intense giornate del programma. Anche quest’anno sono programmate quattro lezioni giornaliere che inizieranno alla mattina alle ore 9.30 per terminare intorno alle ore 15.00 presso la Casa della Gioventù, nel bel mezzo del centro di Rapallo. Il TTStage anche quest’anno saprà combinare la crescita artistica, tecnica e personale con l’emozione di scoprire la vibrante costa ligure e le sue bellezze, i paesaggi mozzafiato, il mare cristallino, i borghi medioevali e la ricca cultura culinaria – racconta la direttrice – Rapallo é un’affascinante cittadina del Golfo del Tigullio incastonata tra i monti. Il suo centro é ricco di negozi e locali, ed é arricchito da una bellissima passeggiata sul mare con la vista sull’ononimo Castello”. I giovani talenti si misureranno su due livelli: il primo professionale con master class open level di tecnica russa ed il secondo con lezioni amatoriali. Oltre alle classi sono previste le tradizionali discipline del curricolo del TTStage con punte, repertorio femminile e maschile, pas de deux, moderno e contemporaneo. “Su richiesta sono disponibili lezioni private e la preparazione riservata ai concorsi – aggiunge Tatiana Tassara – mentre alla fine della prima settimana ci sarà l’evento Ballet Photo Shooting per chi necessita di materiale fotografico personalizzato necessario alla propria carriera di ballerino o semplicemente per divertimento. Uno shooting tenuto da fotografi professionisti specializzati presso la nostra struttura ma anche nelle meravigliose location che offre il territorio. I partecipanti più meritevoli, previa audizione, avranno la possibilità di esibirsi allo spettacolo finale Le Stelle della Danza con ballerini professionisti che si terrà il 19 luglio per coronare la chiusura delle settimane di studio”. Un modo come un altro di fare danza a 360° ma anche tanto altro: formazione coreutica, performance, shooting fotografici, repertorio, svago, arte e cultura come consuetudine della Dance & Fashion CIC, capace di importare anche in Italia lo stile che li cotraddistingue nel mondo ormai da un bel po’ di anni. “Non vediamo l’ora di portare a Rapallo bella danza – aggiunge Martin Nudo – con un Ballet Gala pieno zeppo di ballerini italiani impegnati all’estero come noi. Io sono diventato Primo Solista al Finnish National Ballet e ho preparato il Principe di Bella Addormentata con Sylvie Guillem! Esperienza fantastica” E poi ci saranno loro, gli ospiti di questa edizione 2025: Partendo dal già citato Kristian Ratevossian mentre per il repertorio ci saranno Elvis e Martin Nudo. E poi ancora il maestro perfezionato in danza di carattere Konstantin Karin, Cristina Sarasso per le lezioni di punte e pas de deux mentre Manuela Attardi si dedicherà al contemporaneo ed al moderno. Per maggiori info sullo stage non esitare a cliccare qui.

A corollario del lavoro quotidiano, TTStage proporrà ai giovani talenti anche il TTTraining griffata dalla Dance & Fashion CIC, preparazione di ballerini di livello intermedio e avanzato per una carriera professionale nel mondo del balletto. “E’ stato progettato per rafforzare la tecnica e l’abilità artistica dei giovani talenti attraverso lo studio del metodo Vaganova – chiude Tatiana Tassara – apprendere e migliorare il repertorio classico e il passo a due sotto la guida di maestri di fama mondiale e illustri docenti. Organizzando un programma per danzatrici e danzatori, il coach li seguirà privatamente ovunque, fisicamente e on line, per conseguire obiettivi e coltivare sogni!”. Per maggiori info cliccare qui.