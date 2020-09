Summer school di Storia del Mediterraneo: dal 28 settembre a Procida la XV edizione

Anche quest’anno chiude l’estate procidana la scuola di storia del Mediterraneo del professor Luigi Mascilli Migliorini: nel 2020, la Summer School “L’Impresa Culturale nel Mediterraneo” festeggia il suo quindicesimo compleanno. Organizzato dall’Università di Napoli ‘L’Orientale’ e dall’associazione ‘Aiòn’, questa edizione dell’evento ha anche il patrocinio del comune di Procida.’Il Mediterraneo dei romantici’ è il tema scelto per il ciclo di incontri in programma dal 28 settembre al 2 ottobre. I seminari, trasmessi anche in streaming sui social della scuola, si svolgeranno alla chiesa di Santa Margherita Nuova a Terra Murata dell’isola di Arturo: proprio l’immaginario artistico-letterario legato alla più piccola delle isole del Golfo farà da filo conduttore all’intera settimana. A cominciare dall’amore per la giovane Graziella raccontato dallo scrittore francese Alphonse de Lamartine: sarà rievocato da Luigi Mascilli Migliorini nel pomeriggio di mercoledì 30 settembre, con una lezione aperta al pubblico che precederà la proiezione dell’omonima pellicola di Giorgio Bianchi ispirata all’eroina simbolo di Procida.

Ancora sulle tracce di Lamartine e di Elsa Morante si snoderà la passeggiata letteraria che lo scrittore Roberto Coaloa guiderà lungo le vie dell’isola nel tardo pomeriggio del martedì. Si parlerà di passioni ideali e di amori, ma anche di arte e viaggi attraverso il Mediterraneo del XIX secolo: il secolo romantico per eccellenza. Ma non mancherà, come di consueto, uno sguardo sull’attualità. Sul carattere degli italiani, raccontato dagli storici Roberto Bizzocchi e Egidio Ivetic. Ma anche sui temi dell’economia e dell’ambiente mediterranei, con l’economista Massimiliano Ferrara e il corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tobias Piller. Ad aprire i lavori, lunedì 28 settembre, lo storico della filosofia Vincenzo Ferrone che terrà la lectio inaugurale dedicata alla memoria del professor Giuseppe Galasso.

