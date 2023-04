Summer School e Conferenza internazionale di Ventotene, al via la call

C’è tempo fino al prossimo 12 maggio per partecipare con abstract (massimo 500 parole) in lingua italiana o inglese e un curriculum alla V Summer School e Conferenza internazionale di Ventotene, che si terrà sull’isola dal 9 al 14 luglio 2023. modulo. Le proposte saranno valutate e il risultato della selezione sarà comunicato per mail entro il 25 maggio 2023.

Gli studiosi selezionati potranno presentare le loro linee di ricerca in una giornata dedicata

nell’ambito della “Summer School e Conferenza Internazionale di Ventotene 2023”. Entro il 15 giugno gli autori selezionati dovranno inviare il testo scritto (basta un paper provvisorio) della loro comunicazione (massimo 5.000 parole).

I partecipanti potranno poi presentare un saggio a partire dal testo delle comunicazioni che

potrà essere pubblicato, previo referaggio positivo in doppio cieco, sulla rivista scientifica di

fascia A area 12 Diritto Pubblico Europeo Rassegna on line.

“Queste crisi – dalla Brexit al tema dei migranti, dalla crisi dei debiti sovrani al conflitto

russo-ucraino, dai problemi di tenuta dello stato di diritto in Ungheria, Polonia e Romania alla situazione nei Balcani occidentali – rendono necessaria una riflessione complessiva sul

cammino dell’Unione europea, inteso sia come processo di integrazione che come eterno processo di federalismo in progress, da svolgersi alla luce del rapporto tra unità e molteplicità, tra pluralismo e rispetto delle identità nazionali, tra nuovi diritti e bioetica”, si legge nella Call for Conference and Papers firmata dal presidente dell’Associazione Per l’Europa di Ventotene, professor Andrea Patroni Griffi. “Per questi motivi – prosegue la nota -, l’Associazione ha deciso di aprire una call for conference and papers, nell’ambito della quale gli studiosi interessati sono invitati a proporre contributi sui seguenti temi: 1) Identità culturali, storiche e filosofiche dell’Europa; 2) Identità nazionali, identità costituzionali e tutela dei diritti in Europa; 3) Allargamento dell’Unione e strategia europea di difesa comune: una nuova identità europea?; 4) Identità, nuovi diritti e bioetica europea”.

Per ulteriori info perleuropadiventotene@gmail.com