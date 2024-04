Sunak: “Aumentiamo spesa difesa per Gb, mezzo miliardo all’Ucraina”

L’annuncio in Polonia, nell’anno in tutto tre miliardi per Kiev

Varsavia, 23 apr. (askanews) – La Gran Bretagna aumenterà la soglia di spesa per la difesa al 2,5% entro il 2030: a dichiararlo è stato il primo ministro britannico Rishi Sunak, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a Varsavia. Sunak ha anche annunciato un nuovo massiccio invio di aiuti militari e finanziari all’Ucraina, di mezzo miliardo di sterline e che porta il totale a tre miliardi nell’anno in corso.”Oggi annuncio il più grande rafforzamento della nostra difesa nazionale da una generazione a questa parte. Aumenteremo la spesa per la difesa fino a un nuovo livello base del 2,5% del Pil entro il 2030, che inizia oggi e aumenta costantemente ogni anno”, ha spiegato, “nei prossimi sei anni investiremo altri 75 miliardi di sterline (92 miliardi di dollari) nella nostra difesa”.